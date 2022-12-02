Лучшие лайфхаки, которые помогут "утеплить" жилье украинцам без лишних капиталовложений

Практичные решения, которые позволят дольше сохранять тепло в вашем доме

Нет ничего лучше, чем отдохнуть в теплом доме зимним вечером. Однако отключение электричества и отопления, которое грозит украинцам из-за постоянных ракетных обстрелов россией, — это не то, чего с нетерпением ждут многие.

Эксперт по утеплению Мэтью Дженкинс поделился с журналистами издания express своими рабочими советами, как дольше удерживать драгоценное тепло в комнатах, чтобы не замерзнуть в эту зиму.

Используйте двери с умом

Вопреки распространенному мнению, закрытие всех дверей не способствует повышению энергоэффективности. На самом деле лучше оставить все внутренние двери открытыми при использовании центрального отопления. А вот в помещениях с источником тепла, например камином или дровяной печью, важно держать двери закрытыми. Это делается для того, чтобы удерживать тепло в единственной комнате, в которой вы находитесь в данный момент, а не выпускать его наружу.

Закройте шторы и жалюзи

Обычный частный дом теряет около 40% тепла через окна и двери. Шторы и жалюзи невероятно эффективно удерживают тепло и блокируют сквозняки, поэтому обязательно задергивайте их, как только солнце садится, чтобы свести к минимуму потери тепла. Снова откройте их, как только взойдет солнце, чтобы позволить естественному солнечному свету проникать сквозь окна.

Добавьте фольгу

Уход за радиаторами имеет решающее значение для обеспечения их рабочего состояния, и добавление отражающей подложки также может помочь. Поместите большую подложку из фольги за радиатором, и это поможет уменьшить количество тепла, уходящего из вашего дома.

Ранее "Телеграф" писал, как согреться зимой с помощью одежды. А также, как утеплить дом с помощью ковра.