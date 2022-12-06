Українці готуються до блекауту: на які товари виріс попит

Українці готуються до блекауту і збирають тривожну валізку

Окупанти продовжують завдавати масованих ракетних ударів по енергооб’єктах України, що загрожує масовим блекаутом. Такий варіант українці вважають вельми ймовірним, тому багато хто змінив структуру своїх покупок. Якщо раніше вони запасалися генераторами та павербанками для забезпечення себе електроенергією, то тепер у тренді інші товари.

Так, за даними сервісу "Алло", у жовтні, окрім генераторів, обігрівачів та зарядних станцій, українці масово купували ліхтарі та рації. Перші мають стати страховкою на випадок відсутності світла, а другі беруть не лише для себе, а й на потреби ЗСУ.

Попит на ліхтарі виріс ще з весни, оскільки фахівці радять включити його до базового набору тривожної валізки. З жовтня 2021 року їх покупка збільшилася вчетверо, а вартість зросла приблизно на 19%, становивши в середньому 1242 гривень.

Трохи менше, всього втричі, зріс попит українців на рації, які набувають на випадок проблем із мобільним зв’язком та для передачі бійцям ЗСУ. Натомість ціна останніх зросла значно сильніше: середній розмір купівлі рації за рік піднявся на 44%, до 1514 гривень.

Несподіванкою хіба що стала відсутність великого зростання попиту на термоси, килимки та термобілизну, які продають практично у минулорічних обсягах, хіба що зросли ціни. Наприклад, середній чек за термобілизну зріс на 25% до 1500 гривень.

Втім, є маса набагато дешевших способів утеплитися на зиму в будинку або на вулиці без жодної термобілизни.