Найкращі лайфхаки, які допоможуть "утеплити" житло українцям без зайвих капіталовкладень

Практичні рішення, які дозволять довше зберігати тепло у вашому будинку

Немає нічого кращого, ніж відпочити в теплій оселі зимового вечора. Однак відключення електрики та опалення, яке загрожує українцям через постійні ракетні обстріли росією, — це не те, чого з нетерпінням чекає більшість.

Експерт з утеплення Метью Дженкінс поділився з журналістами видання express своїми робочими порадами, як довше утримувати дорогоцінне тепло в кімнатах, щоб не замерзнути цієї зими.

Використовуйте двері з розумом

Попри поширену думку, закриття всіх дверей не сприяє підвищенню енергоефективності. Насправді краще залишити всі внутрішні двері відчиненими при використанні центрального опалення. А ось у приміщеннях із джерелом тепла, наприклад каміном або дров’яною піччю, важливо тримати двері зачиненими. Це робиться для того, щоб утримувати тепло в єдиній кімнаті, де ви перебуваєте в даний момент, а не випускати його назовні.

Закрийте штори та жалюзі

Звичайний будинок втрачає близько 40% тепла через вікна і двері. Штори та жалюзі неймовірно ефективно утримують тепло та блокують протяги, тому обов’язково засмикуйте їх, як тільки сонце сідає, щоб звести до мінімуму втрати тепла. Знову відкрийте їх, як тільки зійде сонце, щоб дозволити природному сонячному світлу проникати крізь вікна.

Додайте фольгу

Догляд за радіаторами має вирішальне значення для забезпечення їх робочого стану, і додавання підкладки, що відображає тепло, також може допомогти. Покладіть велику підкладку з фольги за радіатором, і це допоможе зменшити кількість тепла, що йде з вашого будинку.

Раніше "Телеграф" писав, як зігрітися взимку за допомогою одягу. А також, як утеплити будинок за допомогою килима.