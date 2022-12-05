Як правильно утеплюватись на зиму: прості лайфхаки допоможуть не замерзнути на вулиці

Гарний образ не завжди є найкращим вибором для зимового одягу, іноді варто пожертвувати красою задля збереження тепла

Війна в Україні, що триває понад дев’ять місяців, — ще не привід вічно сидіти в бомбосховищі або вдома за сімома замками. Щоб не розкиснути, українцям варто намагатися вести звичайний спосіб життя — виходити на вулицю, гуляти з дітьми або зустрічатися з друзями на свіжому повітрі. Однак виникає резонне питання – як правильно утеплюватись на зиму.

Сайт "Телеграф" вирішив нагадати прості правила збереження тепла. Їхнє дотримання допоможе українцям не замерзнути на вулиці, дасть змогу вести активний спосіб життя поза домом та почувати себе цілком комфортно.

Принцип "капусти"

Декілька шарів одягу допоможуть зберегти тепло і відвести від тіла зайву вологу. Досить часто переохолодження буває викликане недостатнім утепленням. Щоб уникнути обмороження, в одязі потрібно використовувати три шари одягу: базовий (термобілизна, футболка з довгим рукавом і лосини), основний (толстовка, светр, кофта) і верхній (пальто, пуховик, шуба, дублянка чи кожух). У термобілизні та толстовці буде набагато тепліше, аніж просто у светрі – при цьому важливо, щоб базовий шар щільно прилягав до тіла.

Синтетика замість бавовни

Бавовна здатна швидко всотувати вологу. Однак для холодної пори року це радше недолік, аніж перевага, адже волога залишається всередині одягу, і вона остигає. Тому варто віддати перевагу мериносовій вовні чи високотехнологічній синтетиці.

Рукавиці замість руковичок

Хоча рукавички зручніші й практичніші, ймовірність замерзання рук у них набагато вища. У рукавицях всі пальці зігрівають один одного. Тому, якщо плануєте довгі прогулянки або гру в сніжки, потрібно вдягнути рукавиці із щільної непромокаючої синтетичної тканини.

Взуття на високій рельєфній підошві

На морози чи ожеледицю потрібно взувати черевики на рельєфній негумової платформі. Якщо відчуваєте, що підошва надто гладка, наклейте на підбор і носочку наждачний папір. Ніколи не носіть взимку тісне взуття. Краще віддати перевагу черевикам на розмір більше, щоб у разі сильних морозів можна було надягнути товсті вовняні шкарпетки.

Відмовтеся від металевих прикрас

Сережки, кабчучки та браслети дуже швидко остигають на морозі, тим самим охолоджуючи нашу шкіру. Тому від прикрас (особливо великих) варто відмовитися. Те ж відноситься до окулярів в металевій оправі — краще замінити їх пластиковою оправою або контактними лінзами.

Перед виходом на мороз гарненько поїжте

Що калорійніша їжа, то вища ймовірність, що ви не замерзнете. Після гарного прийому їжі організм вироблятиме більше енергії та тепла, зігріваючи вас тривалий час. Однак не варто пити гарячі напої перед прогулянкою, адже вони викликають зайве потовиділення. А на морозі не можна перебувати у вологому одязі, оскільки є високий ризик застудитися.

Одяг із вентиляцією

Якщо заплановано активний зимовий відпочинок, потрібно вибрати верхній одяг зі спеціальними вентильованими відділами, який не дозволить вам упріти вже через десять хвилин після початку занять. Особливо, це стосується тренувань просто неба — краще, якщо вам буде спочатку прохолодно, зате протягом решти часу тренування ви відчуватимете максимальний комфорт.

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