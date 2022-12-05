Как правильно утепляться на зиму: простые лайфхаки помогут не замерзнуть на улице

Красивый образ не всегда является лучшим выбором для зимней одежды, иногда стоит пожертвовать красотой ради сохранения тепла

Продолжающася более девяти месяцев война в Украине — еще не повод вечно сидеть в бомбоубежище или дома за семью замками. Чтобы совсем не раскиснуть, украинцам стоит пытаться вести обычный способ жизни — выходить на улицу, гулять с детьми или встречаться с друзьями на свежем воздухе. Однако возникает резонный вопрос — как правильно утепляться на зиму.

Сайт "Телеграф" решил напомнить простые правила сохранения тепла. Их соблюдение поможет украинцам не замерзнуть на улице, даст возможность вести активный образ жизни вне дома и чувствовать себя при этом вполне комфортно.

Принцип "капусты"

Несколько слоев одежды помогут сохранить тепло и отвести от тела излишнюю влагу. Довольно часто переохлаждение бывает вызвано как раз недостаточным утеплением. Во избежание обморожения в одежде нужно использовать три слоя одежды: базовый (термобелье, облегающая футболка с длинным рукавом и лосины), основной (толстовка, свитер, кофта) и верхний (пальто, пуховик, шуба, дубленка или тулуп). В термобелье и толстовке будет намного теплее, чем просто в свитере — при этом важно, чтобы базовый слой плотно прилегал к телу.

Синтетика вместо хлопка

Хлопок способен быстро впитывать влагу. Но для холодной поры года это недостаток, нежели достоинство, ведь влага остается внутри одежды, и она остывает. Поэтому стоит предпочесть мериносовую шерсть либо высокотехнологичную синтетику.

Варежки вместо перчаток

Хотя перчатки удобнее и практичнее, вероятность замерзания рук в них гораздо выше. В варежках все пальцы самым согревают друг друга. Поэтому, если планируете долгие прогулки или игру в снежки, нужно надеть варежки из плотной непромокаемой синтетической ткани.

Обувь на высокой рельефной подошве

На морозы или гололед нужно обувать ботинки на рельефной нерезиновой платформе. Если чувствуете, что подошва слишком гладкая, наклейте на каблук и носочную часть наждачную бумагу. Никогда не носите зимой тесную обувь. Лучше предпочесть ботинки на размер больше, чтобы в случае сильных морозов можно было надеть толстые шерстяные носки.

Откажитесь от металлических украшений

Серьги, кольца и браслеты очень быстро остывают на морозе, тем самым охлаждая нашу кожу. Поэтому от украшений (особенно крупных) стоит временно отказаться. То же относится к очкам в металлической оправе — лучше заменить их оправой пластиковой либо контактными линзами.

Перед выходом на мороз плотно поешьте

Чем калорийнее еда, тем выше вероятность, что вы не замерзнете. После плотного приема пищи организм будет вырабатывать больше энергии и тепла, согревая вас долгое времени. Однако не стоит пить горячие напитки перед прогулкой, ведь они вызывают излишнее потоотделение. А на морозе нельзя находиться во влажной одежде, поскольку высок риск простудиться.

Одежда с вентиляцией

Если запланирован активный зимний отдых, нужно выбрать верхнюю одежду со специальными вентилируемыми отделами, которая не позволит вам вспотеть уже через десять минут после начала занятий. Особенно, это касается тренировок на открытом воздухе — лучше, если вам будет поначалу слегка прохладно, зато на протяжении остального времени тренировки вы будете ощущать максимальный комфорт.

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