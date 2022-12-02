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Холодильник в режиме "блэкаут": долго ли держит температуру и как спасти продукты

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Отдельные виды пищи весьма быстро портятся при отключениях электроэнергии Новость обновлена 02 декабря 2022, 14:28
Отдельные виды пищи весьма быстро портятся при отключениях электроэнергии. Фото Andrey Popov

Важно соблюдать простые правила при использовании охлаждающей продукты техники

Российские удары по инфраструктуре Украины стали причиной регулярных аварийных отключений света в большинстве регионов нашей страны. Это повлекло за собой немало проблем и неудобств, в том числе связанных с регулярным питанием. Как сохранить "жизнь" некоторым приготовленным блюдам, мы уже рассказывали. Сегодня же обратим внимание на общие нюансы работы холодильника и морозильной камеры.

О том, как долго такая техника способна поддерживать нужную для сохранения годности продуктов температуру, рассказали в Центре по контролю и профилактике заболевание США. Специлисты отмечают, что большинство бытовых приборов, конечно же, отличаются друг от друга, но есть некоторые общие характеристики.

Принято считать, что оптимальная температура, поддерживаемая внутри холодильника — это +4,5°С или ниже. В морозилке (если это обычный холодильник, а не специальная камера) в среднем можно удержать холод на уровне -17°С.

Если с техникой правильно обращаться, в холодильнике нужная температура может продержаться около четырех часов. Состояние морозилки зависит от ее наполненности: если в ней остается половина пустого места — она удержит холод до 24 часов; при забитой — до 48 часов.

Чтобы помочь продуктам и еде не испортится, можно использовать несколько простых лайфхаков.

  • Живете в частном доме или имеете балкон? Отправляйте часть продуктов или готовых блюд на улицу — если, конечно, температура за окном позволяет пище охлаждаться.
  • В холодильник можно ставить бутылки с замороженной водой или пакеты с сухим льдом, которые помогут удержать низкую температуру подольше.
  • Старайтесь не открывать двери холодильника/морозилки во время отсутствия света вообще. Если это невозможно — то делайте это крайне редко и быстро.
  • Если электричества не было слишком долго, лучше перепроверить все продукты, находящиеся в холодильнике. В этом может помочь специальный термометр для еды. Специалисты советуют избавиться от всего, чья температура будет выше пяти градусов после блэкаута.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какими лайхфаками по выживанию без света, воды и отопления с украинцами поделился преподаватель Киево-Могилянской академии Джонатан Затварски.