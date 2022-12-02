Холодильник в режиме "блэкаут": долго ли держит температуру и как спасти продукты

Важно соблюдать простые правила при использовании охлаждающей продукты техники

Российские удары по инфраструктуре Украины стали причиной регулярных аварийных отключений света в большинстве регионов нашей страны. Это повлекло за собой немало проблем и неудобств, в том числе связанных с регулярным питанием. Как сохранить "жизнь" некоторым приготовленным блюдам, мы уже рассказывали. Сегодня же обратим внимание на общие нюансы работы холодильника и морозильной камеры.

О том, как долго такая техника способна поддерживать нужную для сохранения годности продуктов температуру, рассказали в Центре по контролю и профилактике заболевание США. Специлисты отмечают, что большинство бытовых приборов, конечно же, отличаются друг от друга, но есть некоторые общие характеристики.

Принято считать, что оптимальная температура, поддерживаемая внутри холодильника — это +4,5°С или ниже. В морозилке (если это обычный холодильник, а не специальная камера) в среднем можно удержать холод на уровне -17°С.

Если с техникой правильно обращаться, в холодильнике нужная температура может продержаться около четырех часов. Состояние морозилки зависит от ее наполненности: если в ней остается половина пустого места — она удержит холод до 24 часов; при забитой — до 48 часов.

Чтобы помочь продуктам и еде не испортится, можно использовать несколько простых лайфхаков.

Живете в частном доме или имеете балкон? Отправляйте часть продуктов или готовых блюд на улицу — если, конечно, температура за окном позволяет пище охлаждаться.

В холодильник можно ставить бутылки с замороженной водой или пакеты с сухим льдом, которые помогут удержать низкую температуру подольше.

Старайтесь не открывать двери холодильника/морозилки во время отсутствия света вообще. Если это невозможно — то делайте это крайне редко и быстро.

Если электричества не было слишком долго, лучше перепроверить все продукты, находящиеся в холодильнике. В этом может помочь специальный термометр для еды. Специалисты советуют избавиться от всего, чья температура будет выше пяти градусов после блэкаута.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какими лайхфаками по выживанию без света, воды и отопления с украинцами поделился преподаватель Киево-Могилянской академии Джонатан Затварски.