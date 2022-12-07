"Темные времена" не вечны: астролог ответил, будут ли украинцы со светом на Новый год

Известный астролог Влад Росс рассказал, грозит ли блэкаут украинцам на Новый год-2023

Предпраздничный сезон накануне Рождества и Нового года уже начался. Даже если от бесчисленных огней в условиях отключения света придется отказаться, есть все шансы создать новогоднюю атмосферу.

Астролог Влад Росс ответил в интервью "Главреду" на интересующий вопрос многих украинцев относительно того, будет ли проходить новогодняя ночь в мраке. По мнению астролога, "темные времена" для украинцев закончатся в 20-х числах декабря – после вхождения Юпитера в знак Овна.

"Так что Новый год мы в большинстве своем будем встречать со светом. Хотя, с другой стороны, со свечками тоже романтично – можно экономить электроэнергию и не включать свет", – отметил Влад Росс.

Также астролог подчеркнул, что полный и длительный блэкаут Украине не грозит. Он не видит того, что наша страна будет абсолютно отключена и обесточена.

Согласно прогнозу Влада Росса, в декабре уже не будет столь жестких и ужасающих ракетных обстрелов со стороны россии. По его словам, последний месяц 2022 года обещает быть "более мягким месяцем", чем предыдущие.