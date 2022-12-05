Блэкаут не помеха: как зарядить телефон при помощи пальчиковой батарейки

Все элементы необычной зарядки можно сделать собственными руками

Несмотря на то, что в последние дни отключений света стало заметно меньше, угроза ударов врага по инфраструктуре (а, значит, блэкаутов и ночей без света и тепла) остается по-прежнему высокой.

А так как в жизни любого украинца бывают случаи, когда нужно связаться с человеком по телефону, то тот должен быть заряжен в любое время суток.

О том, как запитать любимый гаджет даже в условиях жесткого блэкаута, рассказал "Технофан".

Сделать это журналисты предлагают не от повербанка, а от обычных пальчиковых батареек.

Для этого нужно взять:

батарейку формата АА (важно, чтобы она не превышала напряжение 5,5 V);

стабилизатор напряжения (плата);

два обычных провода;

смартфон и кабель зарядки к нему.

Конечно, всем известно, что современные смартфоны могут заряжаться только от напряжений 5V и тока 100 mA. А обычная батарейка AA выдает всего 1,5V.

Однако если вы подключите к батарее стабилизатор, то напряжение автоматически возрастет до 5V. Но такой зарядки надолго не хватит.

Поэтому сначала нужно подготовить для нашего смартфона "специальный" стабилизатор. На каждой плате есть USB-вход, светодиод, разъем плюс и минус. Припаяйте два провода к разъемам (например, красный провод до плюса, синий до минуса). Стабилизатор нуждается в хорошем контакте, поэтому вариант со скотчем не подходит. Плата заработает, когда вы подключите батарейку к проводам.

Провод, подсоединенный к гнезду плюс (на плате), поднесите к такой же отметке на батарейке. То же сделайте с проводом, подсоединенным к минусу. Если на плате засветился светодиод, вы правильно подключили. Закрепите провода на батарее изолентой.

Затем необходимо подключить кабель к входу USB на плате и подключить телефон к зарядному устройству.

После этого любимый девайс начнет заряжаться.

Напомним, ранее воины ВСУ поделились удивительным лайфхаком о том, как провести мобильный интернет в блиндаж.