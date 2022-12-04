Купили смартфон и разрядили до нуля: развенчан один из мифов о современных телефонах

Необязательно разряжать гаджет до 0% и заряжать до 100%

Правильность зарядки современного мобильного телефона интересует многих пользователей смартфонов. Мы уже отвечали на вопросы о том, как нельзя заряжать iPhone, как быстро зарядить смартфон без света или как зарядить смартфон за 5 минут. Теперь рассказываем, нужно ли разряжать смартфон сразу после покупки его в магазине техники.

Бытует мнению, что это нужно обязательно делать для дальнейшей бесперебойной работы устройства. Однако это миф, пишет belnovosti.

Почему нет необходимости полностью разряжать телефон после покупки

Для современных литий-ионных аккумуляторов это не актуально. Также желательно не заряжать смартфон до максимальных 100%. Лучше держать заряд батареи на уровне от 20 до 80%, подзаряжая гаджет на протяжении всего дня. В этом случае аккумулятор сможет выдержать более 500 циклов зарядки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно быстро сделать, если смартфон упал в воду и отключился. А также мы объясняли, как высушить промокший смартфон, если его нельзя разобрать на детали.