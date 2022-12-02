Как защитить смартфон от переохлаждения на морозе: пять рабочих способов
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Рассказываем, как уменьшить негативное влияние мороза на смартфон
Низкие температуры, как и высокие, очень вредят современным мобильным телефонам с сенсорным экраном. На морозе смартфоны быстро разряжаются, поскольку в них встроены литий-ионные аккумуляторные батареи, в которых под воздействием холода замедляются реакции выработки электричества.
Во избежания переохлаждения мобильных устройств следует соблюдать несколько правил. О них пишет itechua.
Как уменьшить негативное влияние мороза на смартфон
- Носите смартфон во внутреннем кармане одежды (поближе к телу). При перемещении смартфона с мороза в тепло внутри корпуса может образоваться влага, вредящая электронике.
- Используйте утепленный чехол для телефона. Как вариант — чехол из натуральной или искусственной кожи, резины или вязаной ткани, который будет закрывать смартфон со всех сторон. Силиконовый чехол для зимы не подходит – он охлаждается вместе с телефоном.
- Избегайте зарядки телефона после пребывания на морозе. Нельзя заряжать замерзший телефон: дайте гаджету немного прогреться до комнатной температуры. Это предохранит от конденсата, сокращающий срок службы аккумулятора и значительно повышающий риск короткого замыкания.
- Используйте беспроводную гарнитуру. Она позволяет отвечать на звонки, не извлекая устройство из кармана.
- Сокращайте энергопотребление. Для продления времени работы смартфона следует отключить все программы, которые не используются, и, по возможности, переведите смартфон в авиарежим.
Ранее "Телеграф" объяснял, какие ошибки постепенно "убивают" смартфон. А также мы рассказывали, почему мобильный телефон нельзя оставлять в розетке на всю ночь, или же заряжать смартфон постоянно до 100%.