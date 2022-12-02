Как защитить смартфон от переохлаждения на морозе: пять рабочих способов

Рассказываем, как уменьшить негативное влияние мороза на смартфон

Низкие температуры, как и высокие, очень вредят современным мобильным телефонам с сенсорным экраном. На морозе смартфоны быстро разряжаются, поскольку в них встроены литий-ионные аккумуляторные батареи, в которых под воздействием холода замедляются реакции выработки электричества.

Во избежания переохлаждения мобильных устройств следует соблюдать несколько правил. О них пишет itechua.

Как уменьшить негативное влияние мороза на смартфон

Носите смартфон во внутреннем кармане одежды (поближе к телу). При перемещении смартфона с мороза в тепло внутри корпуса может образоваться влага, вредящая электронике. Используйте утепленный чехол для телефона. Как вариант — чехол из натуральной или искусственной кожи, резины или вязаной ткани, который будет закрывать смартфон со всех сторон. Силиконовый чехол для зимы не подходит – он охлаждается вместе с телефоном. Избегайте зарядки телефона после пребывания на морозе. Нельзя заряжать замерзший телефон: дайте гаджету немного прогреться до комнатной температуры. Это предохранит от конденсата, сокращающий срок службы аккумулятора и значительно повышающий риск короткого замыкания. Используйте беспроводную гарнитуру. Она позволяет отвечать на звонки, не извлекая устройство из кармана. Сокращайте энергопотребление. Для продления времени работы смартфона следует отключить все программы, которые не используются, и, по возможности, переведите смартфон в авиарежим.

Ранее "Телеграф" объяснял, какие ошибки постепенно "убивают" смартфон. А также мы рассказывали, почему мобильный телефон нельзя оставлять в розетке на всю ночь, или же заряжать смартфон постоянно до 100%.