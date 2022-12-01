Что нельзя делать со смартфоном зимой на улице: эти действия быстро "посадят" гаджет
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В мороз телефоны могут отключиться в самый неподходящий момент
Настоящее испытание для современных мобильных телефонов — зимнее время года. Враги любых смартфонов, холод, мороз и снег могут разряжать устройства намного быстрее.
Чтобы сохранить заряд батареи своего любимого гаджета, специалисты советуют придерживаться ряда правил. Об этом пишет belnovosti.
Что нельзя делать с телефоном в холода
- Носить смартфон в сумке или рюкзаке, особенно когда на улице сильный мороз. Лучше всего класть гаджет во внутренний карман одежды.
- Долго разговаривать по телефону в мороз. Старайтесь, чтобы устройство не находилось на холоде долго: как закончили разговор, сразу убирайте его туда, где теплее.
- Не заряжать смартфон перед выходом из дома.
- Ставить телефон сразу на зарядку, как пришли домой. Следует дать гаджету нагреться до комнатной температуры.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно быстро сделать, если смартфон упал в воду и отключился. А также мы объясняли, как высушить промокший смартфон, если его нельзя разобрать на детали.