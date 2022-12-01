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Что нельзя делать со смартфоном зимой на улице: эти действия быстро "посадят" гаджет

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Что нельзя делать с телефоном в мороз Новость обновлена 01 декабря 2022, 11:17
Что нельзя делать с телефоном в мороз. Фото ferra

В мороз телефоны могут отключиться в самый неподходящий момент

Настоящее испытание для современных мобильных телефонов — зимнее время года. Враги любых смартфонов, холод, мороз и снег могут разряжать устройства намного быстрее.

Чтобы сохранить заряд батареи своего любимого гаджета, специалисты советуют придерживаться ряда правил. Об этом пишет belnovosti.

Что нельзя делать с телефоном в холода

  • Носить смартфон в сумке или рюкзаке, особенно когда на улице сильный мороз. Лучше всего класть гаджет во внутренний карман одежды.
  • Долго разговаривать по телефону в мороз. Старайтесь, чтобы устройство не находилось на холоде долго: как закончили разговор, сразу убирайте его туда, где теплее.
  • Не заряжать смартфон перед выходом из дома.
  • Ставить телефон сразу на зарядку, как пришли домой. Следует дать гаджету нагреться до комнатной температуры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно быстро сделать, если смартфон упал в воду и отключился. А также мы объясняли, как высушить промокший смартфон, если его нельзя разобрать на детали.

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#Погода #Мобильный телефон #Смартфоны #Зарядка