Что нельзя делать со смартфоном зимой на улице: эти действия быстро "посадят" гаджет

В мороз телефоны могут отключиться в самый неподходящий момент

Настоящее испытание для современных мобильных телефонов — зимнее время года. Враги любых смартфонов, холод, мороз и снег могут разряжать устройства намного быстрее.

Чтобы сохранить заряд батареи своего любимого гаджета, специалисты советуют придерживаться ряда правил. Об этом пишет belnovosti.

Что нельзя делать с телефоном в холода

Носить смартфон в сумке или рюкзаке, особенно когда на улице сильный мороз. Лучше всего класть гаджет во внутренний карман одежды.

Долго разговаривать по телефону в мороз . Старайтесь, чтобы устройство не находилось на холоде долго: как закончили разговор, сразу убирайте его туда, где теплее.

. Старайтесь, чтобы устройство не находилось на холоде долго: как закончили разговор, сразу убирайте его туда, где теплее. Не заряжать смартфон перед выходом из дома.

перед выходом из дома. Ставить телефон сразу на зарядку, как пришли домой. Следует дать гаджету нагреться до комнатной температуры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно быстро сделать, если смартфон упал в воду и отключился. А также мы объясняли, как высушить промокший смартфон, если его нельзя разобрать на детали.