Мобильный интернет в блиндаже: бойцы ВСУ удивили необычным лайфхаком (видео)

Главным условиям для появления связи является покрытие сети в регионе мобильным оператором

Удары врага по критической структуре вынуждают украинцев проявлять чудеса технической мысли, подключая интернет в условиях блэкаута. А попытки Илона Маска свернуть проект по предоставлению "Старлинков" военным подтолкнули бойцов ВСУ к идее создания связи 4G в блиндаже без специального оборудования.

Видео с рассказом о необычном изобретении поделился в сети пользователь Facebook Александр Грига.

Свой пост он назвал "лайфхак для вояк".

Потребность в подобном "устройстве" появилась, конечно, не только из-за "шалостей" Илона Маска, но еще и по той причине, что в холодное время года военным приходится много времени проводить в блиндажах, где мобильная связь недоступна, что не всегда удобно.

Поэтому они подсмотрели в сети идею устройства, которое позволит получать кабельную связь даже в укрытии.

Для этого применяется телевизионный кабель, который зачищается на 9 см с каждой из сторон. Затем один конец закидывается на дерево, где связь устойчива, а другой проводится в блиндаж. И уже там зачищенный край провода прикладывается к смартфону. После чего (о чудо), под землей появляется 4G, и смартфоном можно пользоваться практически без каких-либо ограничений.

Главным условием для появления связи, отмечает автор ролика, является наличие покрытия оператором связи в данном регионе.

Ранее "Телеграф" писал о еще одной идее, которая может быть применена в том числе и военными – ускорении зарядки смартфона.