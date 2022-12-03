Как легко подключить интернет, если пропал свет: понадобится только павербанк и телефон

Как подключить интернет без света теперь знает каждый

Массированные удары россиян по критической инфраструктуре Украины спровоцировали введение регулярных аварийных отключений света в большинстве регионов. Поэтому работающим и обучающимся дистанционно приходится придумывать другие способы подключения к Сети.

Как пишет издание "Вікна", довольно легко подключить интернет можно и тогда, когда дома нет света, однако этот вариант будет действовать исключительно в том случае, когда вместе с электричеством не пропала и Сеть.

Как раздать интернет через телефон — алгоритм действий

Найдите в настройках телефона функцию "Точка доступа",

В ноутбуке включи функцию Wi-Fi и подключи его к своему телефону (его название высветится в списке возможных соединений),

Не забывайте держать телефоны на павербанках всегда заряженными и тогда, на момент отключения электричества, вы сможете подключиться к Сети благодаря своему гаджету и работать столько, сколько нужно.

Что делать, если со светом пропал и Интернет

Для того чтобы подключиться к Wi-Fi, когда Сеть отсутствует, вам нужно иметь дома конвертер питания. Его можно купить в любом магазине электротоваров, но следите за тем, чтобы его разъемы совпадали с разъемами вашего интернет-роутера.

Если у вас оптический интернет, то позаботьтесь заранее о питании для GPON. Для этого в том же магазине купите несколько конверторов или разветвителей питания.

В отсутствие света и Сети может помочь и 4G-роутер.

Стоит добавить, что самым надежным вариантом до сих пор остается покупка Starlink, однако надо учитывать, что его стоимость совместно с подпиской обойдется вам в достаточно большую копейку.

Ранее "Телеграф" сообщал, чем стоит запастись украинцам на случай длительного блєкаута и как зарядить мобильный телефон, если дома длительное время нет электроэнергии.