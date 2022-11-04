У ВСУ вновь серьезные проблемы со "Старлинком": что произошло

Отключение произошло после слов Илона Маска о том, что SpaceX будет бесплатно предоставлять интернет для ВСУ

После заявления американского миллиардера и главы SpaceX Илона Маска о том, что его компания продолжит бесплатно предоставлять спутниковый интернет Starlink для украинской армии, некоторые подразделения ВСУ столкнулись со сбоями в его работе.

Как говорится в материале CNN, проблемы у военных возникли 24 октября, а заявление Маска прозвучало 15 октября. При этом источники издания утверждают, что речь идет именно об отключении терминалов из-за нерешенных финансовых вопросов.

Сообщается, что хоть SpaceX отозвала запрос в Пентагон о финансировании спутникового интернета для Украины, соответствующие переговоры продолжаются, а американское оборонное ведомство готово заплатить. При этом там отмечают, что хотят заключить письменные договора из-за опасения, что Маск опять передумает.

Отключение, о котором говорит издание, началось 24 октября и затронуло 1300 терминалов, купленных Украиной в марте у британской компании. При этом SpaceX брала за свои услуги 2,5 тысячи долларов в месяц из-за чего общая сумма перевалила за 20 миллионов долларов и украинское Министерство обороны оказалось более не в состоянии платить. Поэтому оно запросило помощь в решении этого вопроса у коллег из Великобритании.

В настоящее время, по данным SpaceX в Украине находится около 20 тысяч терминалов Starlink, однако неясно сколько из них используются военными. Впрочем, очевидно, что 1,3 тысячи это значительное количество.

Пока ситуация с финансированием спутников не прояснится, контроль за сигналом будет оставаться у компании Маска, которые до этого уже влип в скандал с заявлениями о том, что Украине стоит просить о мире и потерять часть своих территорий.

Как сообщалось ранее, после того как Маск выступил с рядом заявлений, соответствующих нарративам российской пропаганды, появилась информация о том, что украинские военные начали испытывать проблемы с работой Starlink. После этого в СМИ просочилась информация о том, что Маск запросил финансирование работы спутниковой связи у Пентагона.

Впрочем, позже оказалось, что соответствующее письмо было передано задолго до скандала.

В Пентагоне после этого отметили, что ведут переговоры с SpaceX и другими компаниями по поводу обеспечения украинских военных бесперебойной связью.

Сам Маск после этого заявлял, что Starlink остается единственной системой связи для военных, которую еще не заглушила россия. Однако он добавил, что россияне ежедневно пытаются "убить" и ее.