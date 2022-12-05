Блекаут не завада: як зарядити телефон за допомогою пальчикової батарейки

Усі елементи незвичайної зарядки можна зробити власноруч

Незважаючи на те, що в останні дні відключень світла стало помітно менше, загроза ударів ворога по інфраструктурі (а отже, блекаутів і ночей без світла і тепла ) залишається високою.

А оскільки в житті будь-якого українця трапляються випадки, коли потрібно зв’язатися з людиною по телефону, то гаджет має бути зарядженим у будь-який час доби.

Про те, як наповнити енергією улюблений гаджет навіть за умов жорсткого блекауту, розповів "Технофан".

Зробити це журналісти пропонують не від повербанку, а від звичайних пальчикових батарейок.

Для цього потрібно взяти:

батарейку формату АА (важливо щоб вона не перевищувала напругу 5,5 V);

стабілізатор напруги (плата);

два звичайні дроти;

смартфон і кабель заряджання до нього.

Звичайно, всім відомо, що сучасні смартфони можуть заряджатися лише від напруги 5V та струму 100 mA. А звичайна батарейка AA видає лише 1,5V.

Однак якщо ви підключите до батареї стабілізатор, напруга автоматично зросте до 5V. Але такої зарядки надовго не вистачить.

Тому спочатку потрібно підготувати для нашого смартфона спеціальний стабілізатор. На кожній платі є USB-вхід, світлодіод, роз’єм плюс та мінус. Припаяйте два дроти до роз’ємів (наприклад, червоний провід до плюса, синій до мінусу). Стабілізатор потребує хорошого контакту, тому варіант зі скотчем не підходить. Плата запрацює, коли ви надійно підключите батарейку до дротів.

Провід, приєднаний до гнізда плюс (на платі), піднесіть до такої ж позначки батареї. Те саме зробіть із дротом, приєднаним до мінуса. Якщо на платі засвітився світлодіод, значить, ви правильно все підключили. Закріпіть дроти на батареї ізолентою.

Потім необхідно підключити кабель до входу USB на платі та підключити телефон до зарядного пристрою.

Після цього улюблений девайс почне заряджатися.

Нагадаємо, раніше воїни ЗСУ поділилися дивовижним лайфхаком про те, як провести мобільний інтернет у бліндаж.