Як захистити смартфон від переохолодження на морозі: п’ять робочих способів
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Розповідаємо, як зменшити негативний вплив морозу на смартфон
Низькі температури, як і високі, дуже шкодять сучасним мобільним телефонам із сенсорним екраном. На морозі смартфони швидко розряджаються, оскільки в них вбудовані літій-іонні акумуляторні батареї, в яких під впливом холоду уповільнюються реакції вироблення електрики.
Щоб уникнути переохолодження мобільних пристроїв, слід дотримуватися декількох правил. Про них пише itechua.
Як зменшити негативний вплив морозу на смартфон
- Носіть смартфон у внутрішній кишені одягу (ближче до тіла). При переміщенні смартфона з морозу в тепло всередині корпусу може утворитися волога, що шкодить електроніці.
- Використовуйте утеплений чохол для телефону. Як варіант — чохол з натуральної або штучної шкіри, гуми або в’язаної тканини, який закриватиме смартфон з усіх боків. Силіконовий чохол для зими не підходить – він охолоджується разом із телефоном.
- Уникайте зарядки телефону після перебування на морозі. Не заряджайте замерзлий телефон: дайте гаджету трохи прогрітися до кімнатної температури. Це захистить від конденсату, що скорочує термін служби акумулятора та значно підвищує ризик короткого замикання.
- Використовуйте бездротову гарнітуру. Вона дозволяє відповідати на дзвінки, не виймаючи пристрій із кишені.
- Скорочуйте енергоспоживання. Для продовження часу роботи смартфона слід відключити всі програми, які не використовуються, та, по можливості, переведіть смартфон в авіарежим.
Раніше "Телеграф" пояснював, які помилки поступово "вбивають" смартфон. А також ми розповідали, чому мобільний телефон не можна залишати в розетці на всю ніч, або ж заряджати смартфон постійно до 100%.