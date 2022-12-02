Як захистити смартфон від переохолодження на морозі: п’ять робочих способів

Розповідаємо, як зменшити негативний вплив морозу на смартфон

Низькі температури, як і високі, дуже шкодять сучасним мобільним телефонам із сенсорним екраном. На морозі смартфони швидко розряджаються, оскільки в них вбудовані літій-іонні акумуляторні батареї, в яких під впливом холоду уповільнюються реакції вироблення електрики.

Щоб уникнути переохолодження мобільних пристроїв, слід дотримуватися декількох правил. Про них пише itechua.

Як зменшити негативний вплив морозу на смартфон

Носіть смартфон у внутрішній кишені одягу (ближче до тіла). При переміщенні смартфона з морозу в тепло всередині корпусу може утворитися волога, що шкодить електроніці. Використовуйте утеплений чохол для телефону. Як варіант — чохол з натуральної або штучної шкіри, гуми або в’язаної тканини, який закриватиме смартфон з усіх боків. Силіконовий чохол для зими не підходить – він охолоджується разом із телефоном. Уникайте зарядки телефону після перебування на морозі. Не заряджайте замерзлий телефон: дайте гаджету трохи прогрітися до кімнатної температури. Це захистить від конденсату, що скорочує термін служби акумулятора та значно підвищує ризик короткого замикання. Використовуйте бездротову гарнітуру. Вона дозволяє відповідати на дзвінки, не виймаючи пристрій із кишені. Скорочуйте енергоспоживання. Для продовження часу роботи смартфона слід відключити всі програми, які не використовуються, та, по можливості, переведіть смартфон в авіарежим.

Раніше "Телеграф" пояснював, які помилки поступово "вбивають" смартфон. А також ми розповідали, чому мобільний телефон не можна залишати в розетці на всю ніч, або ж заряджати смартфон постійно до 100%.