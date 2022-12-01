Рус

Що не можна робити зі смартфоном узимку на вулиці: ці дії швидко "посадять" гаджет

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Що не можна робити з телефоном у мороз Новина оновлена 01 грудня 2022, 11:17
Що не можна робити з телефоном у мороз. Фото ferra

У мороз телефони можуть відключитися в найневідповідніший момент

Справжнє випробування для сучасних мобільних телефонів – зимова пора року. Вороги будь-яких смартфонів, холод, мороз і сніг можуть розряджати пристрої набагато швидше.

Щоб зберегти заряд батареї свого улюбленого гаджета, фахівці радять дотримуватись низки правил. Про це пише belnovosti.

Що не можна робити з телефоном у холоди

  • Носити смартфон у сумці або рюкзаку, особливо коли на вулиці сильний мороз. Найкраще класти гаджет у внутрішню кишеню одягу.
  • Довго розмовляти телефоном у мороз. Намагайтеся, щоб пристрій не знаходився на холоді довго: як закінчили розмову, одразу прибирайте його туди, де тепліше.
  • Не заряджати смартфон перед виходом із дому.
  • Ставити телефон одразу на зарядку, як прийшли додому. Потрібно дати гаджету нагрітися до кімнатної температури.

Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно швидко зробити, якщо смартфон упав у воду та відключився. А також ми пояснювали, як висушити промоклий смартфон, якщо його не можна розібрати на деталі.

Теги:
#Погода #Мобільний телефон #Смартфони #Зарядка