Що не можна робити зі смартфоном узимку на вулиці: ці дії швидко "посадять" гаджет

У мороз телефони можуть відключитися в найневідповідніший момент

Справжнє випробування для сучасних мобільних телефонів – зимова пора року. Вороги будь-яких смартфонів, холод, мороз і сніг можуть розряджати пристрої набагато швидше.

Щоб зберегти заряд батареї свого улюбленого гаджета, фахівці радять дотримуватись низки правил. Про це пише belnovosti.

Що не можна робити з телефоном у холоди

Носити смартфон у сумці або рюкзаку, особливо коли на вулиці сильний мороз. Найкраще класти гаджет у внутрішню кишеню одягу.

Довго розмовляти телефоном у мороз . Намагайтеся, щоб пристрій не знаходився на холоді довго: як закінчили розмову, одразу прибирайте його туди, де тепліше.

. Намагайтеся, щоб пристрій не знаходився на холоді довго: як закінчили розмову, одразу прибирайте його туди, де тепліше. Не заряджати смартфон перед виходом із дому.

перед виходом із дому. Ставити телефон одразу на зарядку, як прийшли додому. Потрібно дати гаджету нагрітися до кімнатної температури.

Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно швидко зробити, якщо смартфон упав у воду та відключився. А також ми пояснювали, як висушити промоклий смартфон, якщо його не можна розібрати на деталі.