Купили смартфон і розрядили до нуля: розвінчано один із міфів про сучасні телефони

Необов’язково розряджати гаджет до 0% та заряджати до 100%

Правильність зарядки сучасного мобільного телефону цікавить багатьох користувачів смартфонів. Ми вже відповідали на питання про те, як не можна заряджати iPhone, як швидко зарядити смартфон без світла або як зарядити смартфон за 5 хвилин. Тепер розповідаємо, чи потрібно розряджати смартфон одразу після покупки його у магазині техніки.

Існує думка, що це потрібно обов’язково робити для подальшої безперебійної роботи пристрою. Однак це міф, пише belnovosti.

Чому немає потреби повністю розряджати телефон після покупки

Для сучасних літій-іонних акумуляторів це не є актуальним. Також бажано не заряджати смартфон до максимальних 100%. Краще тримати заряд батареї на рівні від 20 до 80%, заряджаючи гаджет протягом усього дня. У цьому випадку акумулятор зможе витримати понад 500 циклів зарядки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно швидко зробити, якщо смартфон упав у воду та відключився. А також ми пояснювали, як висушити промоклий смартфон, якщо його не можна розібрати на деталі.