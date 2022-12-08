У разі повного блекауту: стало відомо, скільки протримається мобільний зв’язок

Наразі в Україні працюють 82% базових станцій мобільного зв’язку.

Якщо в Україні відбудеться повний блекаут, протягом кількох діб в українців має залишатися мобільний зв’язок. Таку ж кількість часу продовжуватимуть працювати п’ять радіокомпаній та національний телемарафон.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрій Щиголь.

"На сьогодні 5 радіокомпаній в Україні зарезервовані з терміном роботи до трьох діб. Так само і телевізійні канали: телемарафон — також зарезервовано подачу сигналу на три доби. Далі залежить від доставки палива", — сказав Щиголь.

Він також звернувся до українців та закликав їх мати вдома радіоприймач та зробити запас батарейок. У разі повного відключення електроенергії по радіо можна буде почути всю актуальну інформацію. Працюватимуть середні хвилі, "Українське радіо", радіо станції у FM-діапазоні.

Юрій Щиголь прокоментував також можливе зникнення мобільного зв’язку. Він зазначив, що у країні працює 82% базових станцій мобільного зв’язку. Їх відновленням також займаються у Луганській та Херсонській областях. Близько 45% не працювало в Україні після масованої ракетної атаки окупантів. За його словами, забезпечити генераторами кожну базову станцію неможливо.

"Більшість базових станцій операторів зарезервовані акумуляторами, але коли пропадає світло всі з WiFi-мереж, які також не працюють, переходять на базову станцію, — і там, де є резервування на 2 години, вона працює півгодини", — наголосив Щиголь.

Також до "Пунктів незламності" в українських містах підводяться мережі, які мають бути зарезервовані фіксованим зв’язком на три доби.

Нагадаємо, раніше були названі три різні сценарії блекауту в Україні. В одному з них повне відключення світла в країні може тривати не сім днів.