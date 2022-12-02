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Холодильник в режимі "блекаут": чи довго тримає температуру і як врятувати продукти

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Окремі види їжі дуже швидко псуються при відключення електроенергії Новина оновлена 02 грудня 2022, 14:28
Окремі види їжі дуже швидко псуються при відключення електроенергії. Фото Andrey Popov

Важливо дотримуватись простих правил при використанні охолоджувальної продукції техніки

Російські удари по інфраструктурі України спричинили регулярні аварійні відключення світла в більшості регіонів нашої країни. Це спричинило чимало проблем та незручностей, у тому числі пов’язаних з регулярним харчуванням. Як зберегти "життя" деяким приготованим стравам, ми вже розповідали. Сьогодні ж звернемо увагу на загальні нюанси роботи холодильника та морозильної камери.

Про те, як довго така техніка здатна підтримувати потрібну для збереження придатності продуктів температуру, розповіли у Центрі контролю та профілактики захворювання США. Фахівці відзначають, що більшість побутових приладів, звичайно, відрізняються один від одного, але є деякі загальні характеристики.

Прийнято вважати, що оптимальна температура, що підтримується всередині холодильника, — це +4,5°С або нижче. У морозилці (якщо це звичайний холодильник, а не спеціальна камера) в середньому можна втримати холод на рівні -17°С.

Якщо з технікою правильно поводитись, у холодильнику потрібна температура може протриматися близько чотирьох годин. Стан морозилки залежить від її наповненості: якщо в ній залишається половина порожнього місця, вона утримає холод до 24 годин; при забитій — до 48 годин.

Щоб допомогти продуктам та їжі не зіпсується, можна використовувати кілька простих лайфхаків.

  • Живете у приватному будинку чи маєте балкон? Відправляйте частину продуктів або готових страв на вулицю — якщо, звичайно, температура за вікном дозволяє їжі охолоджуватися.
  • У холодильник можна ставити пляшки із замороженою водою або пакети із сухим льодом, які допоможуть утримати низьку температуру довше.
  • Намагайтеся не відчиняти двері холодильника/морозилки під час відключення світла взагалі. Якщо це неможливо, то робіть це вкрай рідко і швидко.
  • Якщо електроенергії не було занадто довго, краще перевіряти ще раз всі продукти, що знаходяться в холодильнику. У цьому може допомогти спеціальний термометр для їжі. Фахівці радять позбутися всього, чия температура буде вищою за п’ять градусів після блекауту.

Раніше "Телеграф" розповідав, якими лайхфаками з виживання без світла, води та опалення з українцями поділився викладач Києво-Могилянської академії Джонатан Затварськи.