Холодильник в режимі "блекаут": чи довго тримає температуру і як врятувати продукти

Важливо дотримуватись простих правил при використанні охолоджувальної продукції техніки

Російські удари по інфраструктурі України спричинили регулярні аварійні відключення світла в більшості регіонів нашої країни. Це спричинило чимало проблем та незручностей, у тому числі пов’язаних з регулярним харчуванням. Як зберегти "життя" деяким приготованим стравам, ми вже розповідали. Сьогодні ж звернемо увагу на загальні нюанси роботи холодильника та морозильної камери.

Про те, як довго така техніка здатна підтримувати потрібну для збереження придатності продуктів температуру, розповіли у Центрі контролю та профілактики захворювання США. Фахівці відзначають, що більшість побутових приладів, звичайно, відрізняються один від одного, але є деякі загальні характеристики.

Прийнято вважати, що оптимальна температура, що підтримується всередині холодильника, — це +4,5°С або нижче. У морозилці (якщо це звичайний холодильник, а не спеціальна камера) в середньому можна втримати холод на рівні -17°С.

Якщо з технікою правильно поводитись, у холодильнику потрібна температура може протриматися близько чотирьох годин. Стан морозилки залежить від її наповненості: якщо в ній залишається половина порожнього місця, вона утримає холод до 24 годин; при забитій — до 48 годин.

Щоб допомогти продуктам та їжі не зіпсується, можна використовувати кілька простих лайфхаків.

Живете у приватному будинку чи маєте балкон? Відправляйте частину продуктів або готових страв на вулицю — якщо, звичайно, температура за вікном дозволяє їжі охолоджуватися.

У холодильник можна ставити пляшки із замороженою водою або пакети із сухим льодом, які допоможуть утримати низьку температуру довше.

Намагайтеся не відчиняти двері холодильника/морозилки під час відключення світла взагалі. Якщо це неможливо, то робіть це вкрай рідко і швидко.

Якщо електроенергії не було занадто довго, краще перевіряти ще раз всі продукти, що знаходяться в холодильнику. У цьому може допомогти спеціальний термометр для їжі. Фахівці радять позбутися всього, чия температура буде вищою за п’ять градусів після блекауту.

Раніше "Телеграф" розповідав, якими лайхфаками з виживання без світла, води та опалення з українцями поділився викладач Києво-Могилянської академії Джонатан Затварськи.