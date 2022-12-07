Блекаут до Різдва? Які ризики лишитися без світла та чи зможуть міста адаптуватися

За зимових температур без опалення міста можуть стати непридатними до життя, попереджає Mercy Corps

Постійні ракетні обстріли росії, до яких знову додалися атаки дронами, можуть незабаром завдати нищівних збитків українській енергосистемі. Так, гуманітарні організації попереджають, що вся енергомережа може зруйнуватися протягом кількох тижнів, якщо напади продовжаться.

Якщо темпи обстрілів не зменшаться, блекаут може тривати тижнями

Корпус милосердя (Mercy Corps) заявив, що 50% енергетичної інфраструктури України вже пошкоджено через удари, передає американське видання Newsweek.

Якщо ж атаки продовжаться, то є побоювання, що це спричинить повний колапс в енергетичній мережі. Тоді Україну чекатиме гуманітарна криза, від якої постраждають мільйони людей, попереджає Mercy Corps.

Зимова температура в Україні може опуститися до -20 градусів, за таких умов міста країни протягом наступних чотирьох місяців можуть стати майже непридатними для життя.

"Ми боїмося, що, враховуючи структуру та інтенсивність повітряних атак, а також їх зосередженість на критичній цивільній інфраструктурі, як-от електромережі, в якийсь момент, якщо вони будуть підтримувати цей темп протягом наступних кількох тижнів, мережа зіткнеться з ситуацією критичної масової відмови", — сказав Майкл Янг, директор з реагування Mercy Corps.

Янг уточнив, що мова йде про перебої в електропостачанні на тижні.

Відключення зупиняють промислові об’єкти, що погіршує безробіття. Компанії, які працюють від генераторів, повинні будуть підвищити ціни.

"Усе взаємопов’язано. Здатність лікарень працювати, охолоджувати вакцини, зберігати ліки. Зберігання їжі, ланцюжки поставок – все це залежить від надійного джерела живлення", – додав він.

Цей опалювальний сезон буде найважчим, — Чернишов

Ракетні атаки пошкодили 350 об’єктів "Нафтогазу", хоча видобуток має бути в основному відновлено до кінця року, заявив виконавчий директор компанії Олексій Чернишов, передає Reuters.

Втрата газовидобувних потужностей склала близько 700 мільйонів доларів.

"Ми розпочали опалювальний сезон — очікуємо, що він буде найважчим… Ми розуміємо, що енергія — це зброя… і ми зазнали серйозних ударів російськими ракетами в деяких частинах нашої інфраструктури, і інфраструктура видобутку газу була вражена", — сказав Чернишов.

Українські міста потроху адаптуються

Короткострокові відключення світла, які на початку жовтня стали шоком для багатьох мирних мешканців, перетворилися на буденність. Приміром, пристосувався до відключень малий та середній бізнес, допомагаючи українцям із заряджанням пристроїв та доступом до інтернету.

Окрім того, у Києві школи з початку навчального року працюють у гібридному режимі як очно, так і онлайн. У місті залишилося близько 85% довоєнного київського шкільного персоналу проти 60% учнів, передає Reuters.

Однак під час відключень ситуація погіршується і покриття мобільного зв’язку падає, оскільки станції змушені використовувати резервні батареї з обмеженим запасом енергії.

Водночас у Міністерстві охорони здоров'я через ризик блекауту рекомендують призупинити планові операції, щоб знизити навантаження на лікарні. Це дозволить надавати екстрену допомогу, зазначають у міністерстві.

Як повідомляв "Телеграф", у понеділок російські окупанти здійснили восьмий масований ракетний удар по Україні. Більшість ракет вдалося збити, однак були пошкоджені інфраструктурні об’єкти в Одеській обл., Сумська обл. повністю залишилася без світла. Більше того, перебої відбувалися у Молдові. Понеділкові обстріли не змогли зруйнувати цілісність енергосистеми, і вона продовжує працювати синхронно з мережею ЄС.