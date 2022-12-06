Карта повітряних тривог, генератор і Арестович: що українці найчастіше гуглили 2022 року
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Український порядок денний повільно, але неухильно витісняє російську тематику
Заборонений у росії пошуковий сервіс Google наприкінці цього року оприлюднив підсумковий рейтинг запитів користувачів ресурсу в Україні. Найбільше зростання 2022-го в Google Україна показав запит "Карта повітряних тривог".
Як повідомляє офіційний блог Google Україна, в ТОП-3 також увійшли "Новини України" та "єДопомога". Окрім того українців цікавила покупка генератора та персона Арестовича.
Найпопулярніші запити
- Карта повітряних тривог
- Новини України
- єДопомога
- Карта Украины
- Жириновский
- Арестович
- Путин
- Холостяк 2022
- Байрактар
- Гостомель
Номінацію "Персона" за цей рік здобув радник Офісу президента Олексій Арестович, який випередив президента рф володимира путіна та його кумів нардепа віктора медведчука і телеведучу оксану марченко. Користувачі також шукали інформацію про "Привида Києва", головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, цікавилися персонами екс-прем’єра Великої Британії Бориса Джонсона та голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма.
Персона
- Олексій Арестович
- Володимир Путін
- Віктор Медведчук
- Привид Києва
- Валерій Залужний
- Оксана Марченко
- Юрій Подоляка
- Борис Джонсон
- Віталій Кім
- Ненсі Пелосі
Протягом 2022 року українці шукали відповідь на запитання, що таке swift, ленд-ліз та надзвичайний стан. Також вони з’ясовували що собою представляє паляниця, байрактар та блекаут.
Питання: "Що таке?"
- Swift
- Ленд ліз
- Надзвичайний стан
- НАТО
- Воєнний стан
- Паляниця
- Байрактар
- Дефолт
- Загальна мобілізація
- Блекаут
2022 року цей світ покинуло чимало відомих людей, тож українці найбільше цікавилися історіями одіозного російського політика Володимира Жириновського, телеведучої Руслани Писанки, російського поп-співака Юрія Шатунова та королеви Єлизавети ІІ.
Пішли назавжди
- Володимир Жириновський
- Руслана Писанка
- Юрій Шатунов
- Королева Єлизавета ІІ
- Леонід Кравчук
- Михайло Горбачов
- Борис Мойсеєв
- Кирило Стремоусов
- Леонід Куравльов
- Денис Кірєєв
"Покупкою року" в Україні став генератор. Також наші співгромадяни шукали, де купити сіль, бронежилет, марку про "русский корабль", а також свічки, повербанк і Starlink.
Покупка
- Генератор
- Сіль
- Бронежилет
- Марка "русский корабль"
- Свічки
- Повербанк
- Інвертор 12в-220в
- Книги єДопомога
- Калій йодид
- Starlink
Попри війну, українці продовжували дивилися кіно та серіали. Так, їх найбільше зацікавив черговий фільм "Людина-павук: Додому шляху нема". У ТОП-3 також увійшли сатирична комедія "Не дивіться вгору" та екранізація детективу Агати Крісті "Смерть на Нілі".
Фільм
- Людина-павук: Додому шляху нема
- Не дивіться вгору
- Смерть на Нілі
- Пурпурові серця
- Тор: Любов і грім
- Співай 2
- Скажене весілля 3
- Три богатирі і кінь на троні
- Дім Ґуччі
- Швидше від кулі/Швидкісний поїзд
Лідером телесеріалів став "Дім Дракона" – приквел до серіалу "Гра престолів". Крім того, українці цього року цікавились підлітковою драмою "Ейфорія", турецьким серіалом "Почуй мене", новими сезонами серіалів "Мажор", "Гострі картузи" та "Дивні дива", а також лідером минулого року – "Гра в кальмара".
Серіал
- Дім Дракона
- Ейфорія
- Почуй мене
- Мажор 4 сезон
- Гострі картузи 6 сезон
- Вигадана Анна
- І просто так …
- Гра в кальмара
- Пісочна людина
- Дивні дива 4 сезон
У категорії "Українська географія в Пошуку" цього року найбільше зростання показали міста, де російські окупанти влаштували масові розправи над мирними жителями — це Гостомель, Буча та Маріуполь. Також українці шукали Чорнобаївку, Херсон та острів Зміїний, де ворог добряче отримав по зубах від українських військових.
Українська географія в Пошуку
- Гостомель
- Буча
- Маріуполь
- Чорнобаївка
- Кременчук
- Балаклія
- Херсон
- Острів Зміїний
- Миколаїв
- Славутич
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