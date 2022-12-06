Рус

Карта повітряних тривог, генератор і Арестович: що українці найчастіше гуглили 2022 року

Автор
Ігор Тимофєєв
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Відкриті джерела Новина оновлена 06 грудня 2022, 16:08

Український порядок денний повільно, але неухильно витісняє російську тематику

Заборонений у росії пошуковий сервіс Google наприкінці цього року оприлюднив підсумковий рейтинг запитів користувачів ресурсу в Україні. Найбільше зростання 2022-го в Google Україна показав запит "Карта повітряних тривог".

Як повідомляє офіційний блог Google Україна, в ТОП-3 також увійшли "Новини України" та "єДопомога". Окрім того українців цікавила покупка генератора та персона Арестовича.

Найпопулярніші запити

  • Карта повітряних тривог
  • Новини України
  • єДопомога
  • Карта Украины
  • Жириновский
  • Арестович
  • Путин
  • Холостяк 2022
  • Байрактар
  • Гостомель

Номінацію "Персона" за цей рік здобув радник Офісу президента Олексій Арестович, який випередив президента рф володимира путіна та його кумів нардепа віктора медведчука і телеведучу оксану марченко. Користувачі також шукали інформацію про "Привида Києва", головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, цікавилися персонами екс-прем’єра Великої Британії Бориса Джонсона та голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма.

Персона

  • Олексій Арестович
  • Володимир Путін
  • Віктор Медведчук
  • Привид Києва
  • Валерій Залужний
  • Оксана Марченко
  • Юрій Подоляка
  • Борис Джонсон
  • Віталій Кім
  • Ненсі Пелосі

Протягом 2022 року українці шукали відповідь на запитання, що таке swift, ленд-ліз та надзвичайний стан. Також вони з’ясовували що собою представляє паляниця, байрактар та блекаут.

Питання: "Що таке?"

  • Swift
  • Ленд ліз
  • Надзвичайний стан
  • НАТО
  • Воєнний стан
  • Паляниця
  • Байрактар
  • Дефолт
  • Загальна мобілізація
  • Блекаут

2022 року цей світ покинуло чимало відомих людей, тож українці найбільше цікавилися історіями одіозного російського політика Володимира Жириновського, телеведучої Руслани Писанки, російського поп-співака Юрія Шатунова та королеви Єлизавети ІІ.

Пішли назавжди

  • Володимир Жириновський
  • Руслана Писанка
  • Юрій Шатунов
  • Королева Єлизавета ІІ
  • Леонід Кравчук
  • Михайло Горбачов
  • Борис Мойсеєв
  • Кирило Стремоусов
  • Леонід Куравльов
  • Денис Кірєєв

"Покупкою року" в Україні став генератор. Також наші співгромадяни шукали, де купити сіль, бронежилет, марку про "русский корабль", а також свічки, повербанк і Starlink.

Покупка

  • Генератор
  • Сіль
  • Бронежилет
  • Марка "русский корабль"
  • Свічки
  • Повербанк
  • Інвертор 12в-220в
  • Книги єДопомога
  • Калій йодид
  • Starlink

Попри війну, українці продовжували дивилися кіно та серіали. Так, їх найбільше зацікавив черговий фільм "Людина-павук: Додому шляху нема". У ТОП-3 також увійшли сатирична комедія "Не дивіться вгору" та екранізація детективу Агати Крісті "Смерть на Нілі".

Фільм

  • Людина-павук: Додому шляху нема
  • Не дивіться вгору
  • Смерть на Нілі
  • Пурпурові серця
  • Тор: Любов і грім
  • Співай 2
  • Скажене весілля 3
  • Три богатирі і кінь на троні
  • Дім Ґуччі
  • Швидше від кулі/Швидкісний поїзд

Лідером телесеріалів став "Дім Дракона" – приквел до серіалу "Гра престолів". Крім того, українці цього року цікавились підлітковою драмою "Ейфорія", турецьким серіалом "Почуй мене", новими сезонами серіалів "Мажор", "Гострі картузи" та "Дивні дива", а також лідером минулого року – "Гра в кальмара".

Серіал

  • Дім Дракона
  • Ейфорія
  • Почуй мене
  • Мажор 4 сезон
  • Гострі картузи 6 сезон
  • Вигадана Анна
  • І просто так …
  • Гра в кальмара
  • Пісочна людина
  • Дивні дива 4 сезон

У категорії "Українська географія в Пошуку" цього року найбільше зростання показали міста, де російські окупанти влаштували масові розправи над мирними жителями — це Гостомель, Буча та Маріуполь. Також українці шукали Чорнобаївку, Херсон та острів Зміїний, де ворог добряче отримав по зубах від українських військових.

Українська географія в Пошуку

  • Гостомель
  • Буча
  • Маріуполь
  • Чорнобаївка
  • Кременчук
  • Балаклія
  • Херсон
  • Острів Зміїний
  • Миколаїв
  • Славутич

Раніше сайт "Телеграф" розповідав, що на пісенному конкурсі "Євробачення-2022" український гурт "Калуш" змусив весь світ звернути увагу на "Азовсталь", після чого запити в Google злетіли в рази.

Теги:
#Google #запити #Пошуковик #Тренди #Пошук