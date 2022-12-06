Карта повітряних тривог, генератор і Арестович: що українці найчастіше гуглили 2022 року

Український порядок денний повільно, але неухильно витісняє російську тематику

Заборонений у росії пошуковий сервіс Google наприкінці цього року оприлюднив підсумковий рейтинг запитів користувачів ресурсу в Україні. Найбільше зростання 2022-го в Google Україна показав запит "Карта повітряних тривог".

Як повідомляє офіційний блог Google Україна, в ТОП-3 також увійшли "Новини України" та "єДопомога". Окрім того українців цікавила покупка генератора та персона Арестовича.

Найпопулярніші запити

Карта повітряних тривог

Новини України

єДопомога

Карта Украины

Жириновский

Арестович

Путин

Холостяк 2022

Байрактар

Гостомель

Номінацію "Персона" за цей рік здобув радник Офісу президента Олексій Арестович, який випередив президента рф володимира путіна та його кумів нардепа віктора медведчука і телеведучу оксану марченко. Користувачі також шукали інформацію про "Привида Києва", головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, цікавилися персонами екс-прем’єра Великої Британії Бориса Джонсона та голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма.

Персона

Олексій Арестович

Володимир Путін

Віктор Медведчук

Привид Києва

Валерій Залужний

Оксана Марченко

Юрій Подоляка

Борис Джонсон

Віталій Кім

Ненсі Пелосі

Протягом 2022 року українці шукали відповідь на запитання, що таке swift, ленд-ліз та надзвичайний стан. Також вони з’ясовували що собою представляє паляниця, байрактар та блекаут.

Питання: "Що таке?"

Swift

Ленд ліз

Надзвичайний стан

НАТО

Воєнний стан

Паляниця

Байрактар

Дефолт

Загальна мобілізація

Блекаут

2022 року цей світ покинуло чимало відомих людей, тож українці найбільше цікавилися історіями одіозного російського політика Володимира Жириновського, телеведучої Руслани Писанки, російського поп-співака Юрія Шатунова та королеви Єлизавети ІІ.

Пішли назавжди

Володимир Жириновський

Руслана Писанка

Юрій Шатунов

Королева Єлизавета ІІ

Леонід Кравчук

Михайло Горбачов

Борис Мойсеєв

Кирило Стремоусов

Леонід Куравльов

Денис Кірєєв

"Покупкою року" в Україні став генератор. Також наші співгромадяни шукали, де купити сіль, бронежилет, марку про "русский корабль", а також свічки, повербанк і Starlink.

Покупка

Генератор

Сіль

Бронежилет

Марка "русский корабль"

Свічки

Повербанк

Інвертор 12в-220в

Книги єДопомога

Калій йодид

Starlink

Попри війну, українці продовжували дивилися кіно та серіали. Так, їх найбільше зацікавив черговий фільм "Людина-павук: Додому шляху нема". У ТОП-3 також увійшли сатирична комедія "Не дивіться вгору" та екранізація детективу Агати Крісті "Смерть на Нілі".

Фільм

Людина-павук: Додому шляху нема

Не дивіться вгору

Смерть на Нілі

Пурпурові серця

Тор: Любов і грім

Співай 2

Скажене весілля 3

Три богатирі і кінь на троні

Дім Ґуччі

Швидше від кулі/Швидкісний поїзд

Лідером телесеріалів став "Дім Дракона" – приквел до серіалу "Гра престолів". Крім того, українці цього року цікавились підлітковою драмою "Ейфорія", турецьким серіалом "Почуй мене", новими сезонами серіалів "Мажор", "Гострі картузи" та "Дивні дива", а також лідером минулого року – "Гра в кальмара".

Серіал

Дім Дракона

Ейфорія

Почуй мене

Мажор 4 сезон

Гострі картузи 6 сезон

Вигадана Анна

І просто так …

Гра в кальмара

Пісочна людина

Дивні дива 4 сезон

У категорії "Українська географія в Пошуку" цього року найбільше зростання показали міста, де російські окупанти влаштували масові розправи над мирними жителями — це Гостомель, Буча та Маріуполь. Також українці шукали Чорнобаївку, Херсон та острів Зміїний, де ворог добряче отримав по зубах від українських військових.

Українська географія в Пошуку

Гостомель

Буча

Маріуполь

Чорнобаївка

Кременчук

Балаклія

Херсон

Острів Зміїний

Миколаїв

Славутич

Раніше сайт "Телеграф" розповідав, що на пісенному конкурсі "Євробачення-2022" український гурт "Калуш" змусив весь світ звернути увагу на "Азовсталь", після чого запити в Google злетіли в рази.