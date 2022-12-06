Укр

Карта воздушных тревог, генератор и Арестович: что украинцы чаще всего гуглили в 2022 году

Автор
Игорь Тимофеев
Дата публикации
Читати українською
Автор
Открытые источники Новость обновлена 06 декабря 2022, 16:08

Украинская повестка дня медленно, но уверенно вытесняет российскую тематику

Запрещенный в России поисковик Google в конце этого года обнародовал итоговый рейтинг запросов пользователей ресурса в Украине. Самый большой рост в 2022 году у Google Украина показал запрос "Карта воздушных тревог".

Как сообщает официальный блог Google Украина, в ТОП-3 также вошли "Новости Украины" и "еДопомога". Кроме того, украинцев интересовала покупка генератора и персона Арестовича.

Самые популярные запросы

  • Карта воздушных тревог
  • Новости Украины
  • еДопомога
  • Карта Украины
  • Жириновский
  • Арестович
  • Путин
  • Холостяк 2022
  • Байрактор
  • Гостомель

Номинацию "Персона" за этот год получил советник Офиса президента Алексей Арестович, опередивший президента рф владимира путина и его кумовьев нардепа виктора медведчука и телеведущую оксану марченко. Пользователи также искали информацию о "Призраке Киева", главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном, интересовались персонами экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и главы Николаевской ОГА Виталия Кима.

Персона

  • Алексей Арестович
  • Владимир Путин
  • Виктор Медведчук
  • Призрак Киева
  • Валерий Залужный
  • Оксана Марченко
  • Юрий Подоляка
  • Борис Джонсон
  • Виталий Ким
  • Нэнси Пелоси

В 2022 году украинцы искали ответ на вопрос, что такое swift, ленд-лиз и чрезвычайное положение. Также они выясняли, что представляет собой паляница, байрактар и блекаут.

Вопрос: "Что такое?"

  • Swift
  • Лэнд лиз
  • Черезвычайное положение
  • НАТО
  • Военное положение
  • Паляница
  • Байрактор
  • Дефолт
  • Общая мобилизация
  • Блэкаут

В 2022 году этот мир покинуло немало известных людей, поэтому украинцы больше всего интересовались историями одиозного российского политика Владимира Жириновского, телеведущей Русланы Писанки, российского поп-исполнителя Юрия Шатунова и королевы Елизаветы II.

Ушли навсегда

  • Владимир Жириновский
  • Руслана Пысанка
  • Юрий Шатунов
  • Королева Елизавета II
  • Леонид Кравчук
  • Михаил Горбачев
  • Борис Моисеев
  • Кирилл Стремоусов
  • Леонид Куравлев
  • Денис Киреев

"Покупкой года" на Украине стал генератор. Также наши сограждане активно искали, где купить соль, бронежилет, марку о "русском корабле", а также свечи, павербанк и Starlink.

Покупка

  • Генератор
  • Соль
  • Бронежилет
  • Марка "русский корабль"
  • Свечи
  • Павербанк
  • Инвертор 12в-220в
  • Книги еПомощь
  • Калий йодид
  • Starlink

Несмотря на войну, украинцы продолжали смотреть кино и сериалы. Так, их больше всего заинтересовал очередной фильм "Человек-паук: Домой пути нет". В ТОП-3 также вошли сатирическая комедия "Не смотрите вверх" и экранизация детектива Агаты Кристи "Смерть на Ниле".

Фильм

  • Человек-паук: Домой пути нет
  • Не смотрите вверх
  • Смерть на Ниле
  • Пурпурные сердца
  • Тор: Любовь и гром
  • Пой 2
  • Бешеная свадьба 3
  • Три богатыря и конь на троне
  • Дом Гуччи
  • Быстрее пули/Скоростной поезд

Лидером телесериалов стал "Дом Дракона" – приквел к сериалу "Игра престолов". Кроме того, украинцы в этом году интересовались подростковой драмой "Эйфория", турецким сериалом "Услышь меня", новыми сезонами сериалов "Мажор", "Острые картузы" и "Удивительные чудеса", а также лидером прошлого года — "Игра в кальмара".

Сериал

  • Дом Дракона
  • Эйфория
  • Услышь меня
  • Мажор 4 сезон
  • Острые картузы 6 сезон
  • Вымышленная Анна
  • И просто так…
  • Игра в кальмара
  • Песочный человек
  • Удивительные чудеса 4 сезон

В категории "Украинская география в Поиске" в этом году самый больший рост показали города, где российские оккупанты устроили массовые расправы над мирными жителями — Гостомель, Буча и Мариуполь. Также украинцы искали Чернобаевку, Херсон и остров Змеиный, где враг получил по зубам от украинских военных.

Украинская география в Поиске

  • Гостомель
  • Буча
  • Мариуполь
  • Чернобаевка
  • Кременчуг
  • Балаклея
  • Херсон
  • Остров Змеиный
  • Николаев
  • Славутич

Ранее сайт "Телеграф" рассказывал, что на песенном конкурсе "Евровидение-2022" украинская группа "Калуш" заставила весь мир обратить внимание на "Азовсталь", после чего запросы в Google взлетели в разы.

Теги:
#Google #запросы #Поисковик #Тренди #Пошук