Карта воздушных тревог, генератор и Арестович: что украинцы чаще всего гуглили в 2022 году

Украинская повестка дня медленно, но уверенно вытесняет российскую тематику

Запрещенный в России поисковик Google в конце этого года обнародовал итоговый рейтинг запросов пользователей ресурса в Украине. Самый большой рост в 2022 году у Google Украина показал запрос "Карта воздушных тревог".

Как сообщает официальный блог Google Украина, в ТОП-3 также вошли "Новости Украины" и "еДопомога". Кроме того, украинцев интересовала покупка генератора и персона Арестовича.

Самые популярные запросы

Карта воздушных тревог

Новости Украины

еДопомога

Карта Украины

Жириновский

Арестович

Путин

Холостяк 2022

Байрактор

Гостомель

Номинацию "Персона" за этот год получил советник Офиса президента Алексей Арестович, опередивший президента рф владимира путина и его кумовьев нардепа виктора медведчука и телеведущую оксану марченко. Пользователи также искали информацию о "Призраке Киева", главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном, интересовались персонами экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и главы Николаевской ОГА Виталия Кима.

Персона

Алексей Арестович

Владимир Путин

Виктор Медведчук

Призрак Киева

Валерий Залужный

Оксана Марченко

Юрий Подоляка

Борис Джонсон

Виталий Ким

Нэнси Пелоси

В 2022 году украинцы искали ответ на вопрос, что такое swift, ленд-лиз и чрезвычайное положение. Также они выясняли, что представляет собой паляница, байрактар и блекаут.

Вопрос: "Что такое?"

Swift

Лэнд лиз

Черезвычайное положение

НАТО

Военное положение

Паляница

Байрактор

Дефолт

Общая мобилизация

Блэкаут

В 2022 году этот мир покинуло немало известных людей, поэтому украинцы больше всего интересовались историями одиозного российского политика Владимира Жириновского, телеведущей Русланы Писанки, российского поп-исполнителя Юрия Шатунова и королевы Елизаветы II.

Ушли навсегда

Владимир Жириновский

Руслана Пысанка

Юрий Шатунов

Королева Елизавета II

Леонид Кравчук

Михаил Горбачев

Борис Моисеев

Кирилл Стремоусов

Леонид Куравлев

Денис Киреев

"Покупкой года" на Украине стал генератор. Также наши сограждане активно искали, где купить соль, бронежилет, марку о "русском корабле", а также свечи, павербанк и Starlink.

Покупка

Генератор

Соль

Бронежилет

Марка "русский корабль"

Свечи

Павербанк

Инвертор 12в-220в

Книги еПомощь

Калий йодид

Starlink

Несмотря на войну, украинцы продолжали смотреть кино и сериалы. Так, их больше всего заинтересовал очередной фильм "Человек-паук: Домой пути нет". В ТОП-3 также вошли сатирическая комедия "Не смотрите вверх" и экранизация детектива Агаты Кристи "Смерть на Ниле".

Фильм

Человек-паук: Домой пути нет

Не смотрите вверх

Смерть на Ниле

Пурпурные сердца

Тор: Любовь и гром

Пой 2

Бешеная свадьба 3

Три богатыря и конь на троне

Дом Гуччи

Быстрее пули/Скоростной поезд

Лидером телесериалов стал "Дом Дракона" – приквел к сериалу "Игра престолов". Кроме того, украинцы в этом году интересовались подростковой драмой "Эйфория", турецким сериалом "Услышь меня", новыми сезонами сериалов "Мажор", "Острые картузы" и "Удивительные чудеса", а также лидером прошлого года — "Игра в кальмара".

Сериал

Дом Дракона

Эйфория

Услышь меня

Мажор 4 сезон

Острые картузы 6 сезон

Вымышленная Анна

И просто так…

Игра в кальмара

Песочный человек

Удивительные чудеса 4 сезон

В категории "Украинская география в Поиске" в этом году самый больший рост показали города, где российские оккупанты устроили массовые расправы над мирными жителями — Гостомель, Буча и Мариуполь. Также украинцы искали Чернобаевку, Херсон и остров Змеиный, где враг получил по зубам от украинских военных.

Украинская география в Поиске

Гостомель

Буча

Мариуполь

Чернобаевка

Кременчуг

Балаклея

Херсон

Остров Змеиный

Николаев

Славутич

Ранее сайт "Телеграф" рассказывал, что на песенном конкурсе "Евровидение-2022" украинская группа "Калуш" заставила весь мир обратить внимание на "Азовсталь", после чего запросы в Google взлетели в разы.