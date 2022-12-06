Карта воздушных тревог, генератор и Арестович: что украинцы чаще всего гуглили в 2022 году
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Украинская повестка дня медленно, но уверенно вытесняет российскую тематику
Запрещенный в России поисковик Google в конце этого года обнародовал итоговый рейтинг запросов пользователей ресурса в Украине. Самый большой рост в 2022 году у Google Украина показал запрос "Карта воздушных тревог".
Как сообщает официальный блог Google Украина, в ТОП-3 также вошли "Новости Украины" и "еДопомога". Кроме того, украинцев интересовала покупка генератора и персона Арестовича.
Самые популярные запросы
- Карта воздушных тревог
- Новости Украины
- еДопомога
- Карта Украины
- Жириновский
- Арестович
- Путин
- Холостяк 2022
- Байрактор
- Гостомель
Номинацию "Персона" за этот год получил советник Офиса президента Алексей Арестович, опередивший президента рф владимира путина и его кумовьев нардепа виктора медведчука и телеведущую оксану марченко. Пользователи также искали информацию о "Призраке Киева", главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном, интересовались персонами экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и главы Николаевской ОГА Виталия Кима.
Персона
- Алексей Арестович
- Владимир Путин
- Виктор Медведчук
- Призрак Киева
- Валерий Залужный
- Оксана Марченко
- Юрий Подоляка
- Борис Джонсон
- Виталий Ким
- Нэнси Пелоси
В 2022 году украинцы искали ответ на вопрос, что такое swift, ленд-лиз и чрезвычайное положение. Также они выясняли, что представляет собой паляница, байрактар и блекаут.
Вопрос: "Что такое?"
- Swift
- Лэнд лиз
- Черезвычайное положение
- НАТО
- Военное положение
- Паляница
- Байрактор
- Дефолт
- Общая мобилизация
- Блэкаут
В 2022 году этот мир покинуло немало известных людей, поэтому украинцы больше всего интересовались историями одиозного российского политика Владимира Жириновского, телеведущей Русланы Писанки, российского поп-исполнителя Юрия Шатунова и королевы Елизаветы II.
Ушли навсегда
- Владимир Жириновский
- Руслана Пысанка
- Юрий Шатунов
- Королева Елизавета II
- Леонид Кравчук
- Михаил Горбачев
- Борис Моисеев
- Кирилл Стремоусов
- Леонид Куравлев
- Денис Киреев
"Покупкой года" на Украине стал генератор. Также наши сограждане активно искали, где купить соль, бронежилет, марку о "русском корабле", а также свечи, павербанк и Starlink.
Покупка
- Генератор
- Соль
- Бронежилет
- Марка "русский корабль"
- Свечи
- Павербанк
- Инвертор 12в-220в
- Книги еПомощь
- Калий йодид
- Starlink
Несмотря на войну, украинцы продолжали смотреть кино и сериалы. Так, их больше всего заинтересовал очередной фильм "Человек-паук: Домой пути нет". В ТОП-3 также вошли сатирическая комедия "Не смотрите вверх" и экранизация детектива Агаты Кристи "Смерть на Ниле".
Фильм
- Человек-паук: Домой пути нет
- Не смотрите вверх
- Смерть на Ниле
- Пурпурные сердца
- Тор: Любовь и гром
- Пой 2
- Бешеная свадьба 3
- Три богатыря и конь на троне
- Дом Гуччи
- Быстрее пули/Скоростной поезд
Лидером телесериалов стал "Дом Дракона" – приквел к сериалу "Игра престолов". Кроме того, украинцы в этом году интересовались подростковой драмой "Эйфория", турецким сериалом "Услышь меня", новыми сезонами сериалов "Мажор", "Острые картузы" и "Удивительные чудеса", а также лидером прошлого года — "Игра в кальмара".
Сериал
- Дом Дракона
- Эйфория
- Услышь меня
- Мажор 4 сезон
- Острые картузы 6 сезон
- Вымышленная Анна
- И просто так…
- Игра в кальмара
- Песочный человек
- Удивительные чудеса 4 сезон
В категории "Украинская география в Поиске" в этом году самый больший рост показали города, где российские оккупанты устроили массовые расправы над мирными жителями — Гостомель, Буча и Мариуполь. Также украинцы искали Чернобаевку, Херсон и остров Змеиный, где враг получил по зубам от украинских военных.
Украинская география в Поиске
- Гостомель
- Буча
- Мариуполь
- Чернобаевка
- Кременчуг
- Балаклея
- Херсон
- Остров Змеиный
- Николаев
- Славутич
Ранее сайт "Телеграф" рассказывал, что на песенном конкурсе "Евровидение-2022" украинская группа "Калуш" заставила весь мир обратить внимание на "Азовсталь", после чего запросы в Google взлетели в разы.