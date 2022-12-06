Власникам генераторів загрожують велетенські штрафи: в Раді пояснили, як їх уникнути

В комітеті Верховної Ради з питань фінансів кажуть, що чергової зради не буде

Через масовані удари російських окупантів по об'єктах енергетики та блекаути мільйони українців і тисячі підприємств залишаються без електроенергії, тому змушені використовувати генератори на рідкому паливі, наражаючись на небезпеку отримати штраф до 500 тисяч гривень за відсутність ліцензії на зберігання пального (відповідно до ст.17 Закону №481/95-ВР).

Велетенські стягнення загрожують представникам бізнесу і фізичним особам. Як їх уникнути — про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пише у своєму Telegram-каналі.

За його словами, чергової "зради" не буде, тому штрафи за зберігання пального без ліцензії на суб’єкти господарювання (окрім АЗС, НПЗ та оптовиків) у період зими не накладатимуть.

"Відповідні зміни будуть внесені до законодавства незабаром. Перевірок не буде ані до, ані після змін", — наголосив нардеп.

Він пояснив, що тим, хто розганяє "зраду", слід було б спочатку з’ясувати, що зберігання пального не суб’єктами господарювання не тягне відповідальності і зараз (до змін).

Раніше сайт "Телеграф" писав, що внаслідок ударів ворога по об'єктах енергосистеми України 5 грудня було знеструмлено цілі регіони — Закарпаття, Сумську область, Одесу та 40 відсотків абонентів на Київщині.