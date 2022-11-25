Смертельна небезпека від генераторів. Як не отруїтися чадним газом

Вихлопні гази генератора містять отруту, яку не можна побачити чи відчути

Після ракетних атак росії на українські електростанції, населення почало масово купляти паливні генератори, які дозволяють забезпечити домівки світлом та теплом. Однак генератор — це річ, яка може за неправильного використання становити смертельну небезпеку. Мова йде про отруєння чадним газом, яке дуже складно розпізнати і діагностувати самотужки.

Нещасні випадки фіксують по всій Україні. Масштаби проблеми

У селі Бобриця на Київщині ціла родина отруїлася чадним газом, бо розмістила генератор прямо у будинку. Власник помешкання загинув, а його дружина потрапила до лікарні у тяжкому стані.

Напередодні й у Гостомелі, газом отруїлась ціла сім'я. Першою занедужала 72-річна пенсіонерка, а після стало зле й її 4-річній внучці. Пізніше погано себе почувати почали старша, 12-річна дівчинка, а також їх 48-річний батько.

Генератори розміщувалися всередині будинку так:

Люди розміщують генератори всередині приміщень, що є дуже небезпечним

Як правильно поставити генератор і що купити додатково

Використання генератора в приміщенні може вбити за лічені хвилини, повідомляє Комісія з безпеки споживчих товарів США. Вихлопні гази містять окис вуглецю (carbon monoxide) — смертельно отруйний газ, який неможливо побачити чи відчути.

Чадний газ утворюється при спалюванні будь-якого типу палива/газу, нафти, гасу, деревини або деревного вугілля. Небезпечні речовини швидко накопичуються у приміщенні і залишаються годинами навіть після вимкнення генератора.

Безпечний алгоритм використання генераторів виглядає так:

Ніколи не використовуйте портативні генератори у приміщенні або в гаражах, підвалах або сараях.

Залиште принаймні 1,5 м вільного простору з усіх боків генератора, та 4,5 м від будинку.

Використання вентилятора або відкривання дверей і вікон не забезпечить достатньої вентиляції.

Їх завжди слід використовувати на вулиці, якомога далі від вікон, дверей, вентиляційних отворів або будь-яких інших отворів.

Експлуатуйте генератор лише на рівній поверхні там, де він не буде піддаватися впливу надмірної вологи, бруду, пилу чи корозійних парів.

Регулярно перевіряйте генератор і зверніться до найближчого авторизованого дилера щодо деталей, які потребують ремонту або заміни.

Рекомендується встановлювати детектори чадного газу, що працюють від батарейок, відповідно до інструкцій виробника.

Не лише чадний газ. На що звернути увагу

Генератори на бензині небезпечні ще й тим, що пальне є легкозаймистим і вибухонебезпечним.

Якщо бак переповнений, паливо може перелитися на двигун і спричинити пожежу чи вибух.

Не переповнюйте бак. Завжди залишайте місце.

Не підливайте паливо, коли агрегат працює чи гарячий. Дайте генератору повністю охолонути.

Не зберігайте генератор із паливом у баку (пари бензину можуть потрапити на відкрите полум’я, іскри чи лампочку).

Не паліть поблизу генератора.

Багато частин генератора гарячі та можуть обпекти вас під час роботи та після вимкнення. Завжди тримайте дітей подалі від портативних генераторів.

Як розпізнати симптоми отруєння чадним газом

Чадний газ потрапляє в організм під час дихання, проникаючи з легенів у кровоносну систему, де з’єднується з гемоглобіном. Кров втрачає здатність доставляти кисень тканинам, а організм швидко відчуває його недостатність.

Як правило, люди не одразу помічають, що отруїлися. Симптоми можуть з’являтися поступово та нагадувати харчове отруєння чи грип:

блювота;

запаморочення;

біль у грудях;

головний біль;

дратівливість;

розширеність зіниць;

шум у вухах;

сплутаність свідомості;

порушення координації рухів;

синюшний або яскраво-червоний відтінок шкіри;

втрата свідомості;

слухові та зорові галюцинації.

Найбільш вразливими є діти, люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями, вагітні жінки та домашні тварини.

Якщо ви відчуваєте якісь із цих симптомів або біля вас знепритомніла людина, перш за все — вимкніть усі прилади та відчиніть вікна, щоби впустити в приміщення повітря. Вийдіть на вулицю і викличте швидку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Херсонщині троє дорослих та троє дітей могли загинути, надихавшись газу. Тривогу підняли коли дитина знепритомніла.