Смертельная угроза от генераторов. Как не отравиться угарным газом
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Выхлопные газы генератора содержат яд, который нельзя увидеть или почувствовать
После ракетных атак россии на украинские электростанции население начало массово покупать топливные генераторы, позволяющие обеспечить дома светом и теплом. Однако генератор – это вещь, которая может при неправильном использовании представлять смертельную опасность. Речь идет об отравлении угарным газом, которое очень сложно распознать и диагностировать самостоятельно.
Несчастные случаи фиксируют по всей Украине. Масштабы проблемы
В селе Бобрица на Киевщине целая семья отравилась угарным газом, потому что разместила генератор прямо в доме. Владелец квартиры погиб, а его жена попала в больницу в тяжелом состоянии.
Накануне и в Гостомеле газом отравилась целая семья. Первой заболела 72-летняя пенсионерка, а потом стало плохо и ее 4-летней внучке. Позже плохо себя чувствовали стали старшая, 12-летняя девочка, а также их 48-летний отец.
Генераторы размещались внутри дома так:
Как правильно поставить генератор и что купить дополнительно
Использование генератора в помещении может убить за считанные минуты, сообщает Комиссия по безопасности потребительских товаров США. Выхлопные газы содержат окись углерода (carbon monoxide) — смертельно ядовитый газ, который невозможно увидеть или почувствовать.
Угарный газ образуется при сжигании любого типа топлива/газа, нефти, керосина, древесины или древесного угля. Опасные вещества быстро скапливаются в помещении и остаются часами даже после выключения генератора.
Безопасный алгоритм использования генераторов выглядит следующим образом:
- Никогда не используйте портативные генераторы в помещении или в гаражах, подвалах или сараях.
- Оставьте по крайней мере 1,5 м свободного пространства со всех сторон генератора и 4,5 м от дома.
- Использование вентилятора или открытие дверей и окон не обеспечит достаточной вентиляции.
- Их всегда следует использовать на улице, как можно дальше от окон, дверей, вентиляционных проемов или любых других проемов.
- Эксплуатируйте генератор только на ровной поверхности там, где он не будет подвергаться воздействию чрезмерной влаги, грязи, пыли или коррозионных паров.
- Регулярно проверяйте генератор и обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру относительно деталей, требующих ремонта или замены.
Рекомендуется устанавливать детекторы угарного газа, работающие от батареек, в соответствии с инструкциями производителя.
Не только угарный газ. На что обратить внимание
Генераторы на бензине опасны еще и тем, что горючее является легковоспламеняющимся и взрывоопасным.
- Если бак переполнен, топливо может перелиться на двигатель и вызвать пожар или взрыв.
- Не переполняйте бак. Всегда оставляйте место.
- Не подливайте топливо, когда агрегат работает или горячий. Дайте генератору полностью остыть.
- Не храните генератор с топливом в баке (пары бензина могут попасть на открытое пламя, искры или лампочку).
- Не курите возле генератора.
Многие части генератора горячие и могут обжечь вас во время работы и после отключения. Всегда держите детей подальше от портативных генераторов.
Как распознать симптомы отравления угарным газом
Угарный газ попадает в организм во время дыхания, проникая из легких в кровеносную систему, где соединяется с гемоглобином. Кровь теряет способность доставлять кислород в ткани, а организм быстро ощущает его недостаточность.
Как правило, люди не сразу замечают, что отравились. Симптомы могут появляться постепенно и напоминать пищевое отравление или грипп:
- рвота;
- головокружение;
- боль в груди;
- головная боль;
- раздражительность;
- расширенность зрачков;
- шум в ушах;
- спутанность сознания;
- нарушение координации движений;
- синюшный или алый оттенок кожи;
- потеря сознания;
- слуховые и зрительные галлюцинации.
Наиболее уязвимы дети, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины и домашние животные.
Если вы чувствуете какие-либо из этих симптомов или около вас потерял сознание человек, прежде всего — выключите все приборы и откройте окна, чтобы впустить в помещение воздух. Выйдите на улицу и вызовите "скорую".
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Херсонской области трое взрослых и трое детей могли погибнуть, вдохновившись газа. Тревогу подняли когда ребенок потерял сознание.
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