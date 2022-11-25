Смертельная угроза от генераторов. Как не отравиться угарным газом

Выхлопные газы генератора содержат яд, который нельзя увидеть или почувствовать

После ракетных атак россии на украинские электростанции население начало массово покупать топливные генераторы, позволяющие обеспечить дома светом и теплом. Однако генератор – это вещь, которая может при неправильном использовании представлять смертельную опасность. Речь идет об отравлении угарным газом, которое очень сложно распознать и диагностировать самостоятельно.

Несчастные случаи фиксируют по всей Украине. Масштабы проблемы

В селе Бобрица на Киевщине целая семья отравилась угарным газом, потому что разместила генератор прямо в доме. Владелец квартиры погиб, а его жена попала в больницу в тяжелом состоянии.

Накануне и в Гостомеле газом отравилась целая семья. Первой заболела 72-летняя пенсионерка, а потом стало плохо и ее 4-летней внучке. Позже плохо себя чувствовали стали старшая, 12-летняя девочка, а также их 48-летний отец.

Генераторы размещались внутри дома так:

Люди размещают генераторы внутри помещений, что очень опасно

Как правильно поставить генератор и что купить дополнительно

Использование генератора в помещении может убить за считанные минуты, сообщает Комиссия по безопасности потребительских товаров США. Выхлопные газы содержат окись углерода (carbon monoxide) — смертельно ядовитый газ, который невозможно увидеть или почувствовать.

Даже если дверь в помещении открыта, это небезопасно

Угарный газ образуется при сжигании любого типа топлива/газа, нефти, керосина, древесины или древесного угля. Опасные вещества быстро скапливаются в помещении и остаются часами даже после выключения генератора.

Безопасный алгоритм использования генераторов выглядит следующим образом:

Никогда не используйте портативные генераторы в помещении или в гаражах, подвалах или сараях.

Оставьте по крайней мере 1,5 м свободного пространства со всех сторон генератора и 4,5 м от дома.

Использование вентилятора или открытие дверей и окон не обеспечит достаточной вентиляции.

Их всегда следует использовать на улице, как можно дальше от окон, дверей, вентиляционных проемов или любых других проемов.

Эксплуатируйте генератор только на ровной поверхности там, где он не будет подвергаться воздействию чрезмерной влаги, грязи, пыли или коррозионных паров.

Регулярно проверяйте генератор и обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру относительно деталей, требующих ремонта или замены.

Рекомендуется устанавливать детекторы угарного газа, работающие от батареек, в соответствии с инструкциями производителя.

Не только угарный газ. На что обратить внимание

Генераторы на бензине опасны еще и тем, что горючее является легковоспламеняющимся и взрывоопасным.

Если бак переполнен, топливо может перелиться на двигатель и вызвать пожар или взрыв.

Не переполняйте бак. Всегда оставляйте место.

Не подливайте топливо, когда агрегат работает или горячий. Дайте генератору полностью остыть.

Не храните генератор с топливом в баке (пары бензина могут попасть на открытое пламя, искры или лампочку).

Не курите возле генератора.

Многие части генератора горячие и могут обжечь вас во время работы и после отключения. Всегда держите детей подальше от портативных генераторов.

Как распознать симптомы отравления угарным газом

Угарный газ попадает в организм во время дыхания, проникая из легких в кровеносную систему, где соединяется с гемоглобином. Кровь теряет способность доставлять кислород в ткани, а организм быстро ощущает его недостаточность.

Как правило, люди не сразу замечают, что отравились. Симптомы могут появляться постепенно и напоминать пищевое отравление или грипп:

рвота;

головокружение;

боль в груди;

головная боль;

раздражительность;

расширенность зрачков;

шум в ушах;

спутанность сознания;

нарушение координации движений;

синюшный или алый оттенок кожи;

потеря сознания;

слуховые и зрительные галлюцинации.

Наиболее уязвимы дети, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины и домашние животные.

Если вы чувствуете какие-либо из этих симптомов или около вас потерял сознание человек, прежде всего — выключите все приборы и откройте окна, чтобы впустить в помещение воздух. Выйдите на улицу и вызовите "скорую".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Херсонской области трое взрослых и трое детей могли погибнуть, вдохновившись газа. Тревогу подняли когда ребенок потерял сознание.