Спрос на бензин и цены растут: хватит ли Украине топлива для генераторов

Спрос породил повышение стоимости

В Украине из-за роста использования генераторов вырос спрос на топливо, в частности на бензин. Агрегат, обеспечивающий свет "ест" топлива как автомобиль в городе.

Об этом пишет директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн. "Пробег" генератора в сутки он оценил 100-150 км в час. Предположить точно, сколько нужно топлива стране нельзя — генераторы не регистрируются.

Эксперт успокаивает, что даже рост парка генераторов на 100 тысяч единиц в месяц рынок топлива обеспечит. Незначительно выросла цена на бензин на 0,5-1 грн за литр из-за ажиотажа. Цена может расти и дальше, но не из-за роста количества генератора, а от внешних факторов, среди которых эмбарго на импорт российской нефти и ожидание ограничения цен на нее.

Удержать цены на бензин поможет низкий спрос в Европе и подготовка, которую Украина прошла во время летнего дефицита топлива, в частности — парк бензовозов увеличен в три раза.

Ранее "Телеграф" рассказывал про более дорогой при установке, но не требующий топлива способ накапливать электроэнергию. Есть у него и свои недостатки. Если генератора у вас нет, а гаджеты зарядить надо — в Украине открыли сеть пунктов, где можно обогреться и воспользоваться зарядкой.