Под Киевом вся семья погибла, отравившись угарным газом: не уцелел даже кот
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Тревогу подняла родственница погибших.
В Броварах обычный семейный день закончился трагедией — погибли трое человек. Полиция подозревает, что причиной смерти мог быть угарный газ.
Об этом сообщила спикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова в Facebook.
В полицию днем 29 октября обратилась женщина — она не могла выйти на связь со своими родными и волновалась. На телефонные звонки не отвечали члены одной семьи. Их тела нашли в квартире. 55-летний мужчина был в коридоре, его 51-летняя супруга - в спальне, 26-летняя дочь — в ванной. На телах не было следов насильственной смерти. Он вероятного отравления бесцветным газом, без запаха и вкуса погиб даже домашний питомец — кот.
Соседей по дому эвакуировали, кроме правоохранителей на месте работают сотрудники газовой службы.
Полиция продолжает следствие.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Каменском, в Днепропетровской области от отравления угарным газом умер мужчина — в его спальне начался пожар.
Также сообщалось еще об одном случае, едва не завершившемся трагедией — мужчина, пока сожительницы не было дома, не впускал в помещение трех маленьких детей и не кормил их.
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