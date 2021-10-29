Под Киевом вся семья погибла, отравившись угарным газом: не уцелел даже кот

Тревогу подняла родственница погибших.

В Броварах обычный семейный день закончился трагедией — погибли трое человек. Полиция подозревает, что причиной смерти мог быть угарный газ.

Об этом сообщила спикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова в Facebook.

В полицию днем 29 октября обратилась женщина — она не могла выйти на связь со своими родными и волновалась. На телефонные звонки не отвечали члены одной семьи. Их тела нашли в квартире. 55-летний мужчина был в коридоре, его 51-летняя супруга - в спальне, 26-летняя дочь — в ванной. На телах не было следов насильственной смерти. Он вероятного отравления бесцветным газом, без запаха и вкуса погиб даже домашний питомец — кот.

Жителей соседних квартир эвакуировали На месте работали эксперты полиции Место трагедии изучили криминалисты

Соседей по дому эвакуировали, кроме правоохранителей на месте работают сотрудники газовой службы.

Полиция продолжает следствие.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Каменском, в Днепропетровской области от отравления угарным газом умер мужчина — в его спальне начался пожар.

Также сообщалось еще об одном случае, едва не завершившемся трагедией — мужчина, пока сожительницы не было дома, не впускал в помещение трех маленьких детей и не кормил их.