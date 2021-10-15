Сгорел во сне: пожар в спальне унес жизнь мужчины в Каменском (фото)

Загорание началось со спальни

Утро пятницы, 15 октября, в городе Каменское на Днепропетровщине запомнится пожаром, уничтожившем часть квартиры в жилом доме и унесшем жизнь её владельца.

Подробности инцидента сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Вызов поступил к спасателям около четыре утра. Речь шла о загорании в одном из двухэтажных домов, расположенном на проспекте Конституции в Каменском.

Приехав на место, пожарные тут же принялись локализировать пожар, который начался в спальне квартиры на первом этаже.

Для того, чтобы разобраться с огнем окончательно, спасателям понадобилось лишь семь минут — от локализации в 04:15 и ликвидации пожара в 04:22.

Пожар бушевал в небольшой спальне

Несмотря на то, что инцидент произошел не на слишком большой площади — 5 квадратных метров, без трагических последствий не обошлось. Во время осмотра места происшествия было обнаружено тело, которое принадлежало 65-летнему владельцу квартиры. Судя по всему, мужчина умер во сне, задохнувшись от угарного газа.

С пожаром справились силами восьми спасателей, который воспользовались двумя единицами пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о столичном пожаре в доме на улице Костельной, который известен тем, что по его крыше в 2017 году пытался сбежать от правоохранителей политик Михаил Саакашвили. Как спасатели тушили здание, можно узнать в нашем эксклюзивном материале.