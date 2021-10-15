Згорів уві сні: пожежа в спальні забрала життя чоловіка у Кам’янському (фото)
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Загоряння почалося зі спальні
Ранок п’ятниці, 15 жовтня, в місті Кам’янське на Дніпропетровщині запам’ятається пожежею, яка знищила частину квартири в житловому будинку і забрала життя її власника.
Подробиці інциденту повідомляє прес-служба ДСНС України в Дніпропетровській області.
Виклик надійшов до рятувальників близько четвертої ранку. Йшлося про загоряння в одному із двоповерхових будинків, розташованих на проспекті Конституції у Кам’янському.
Приїхавши на місце, пожежники одразу розпочали локалізувати пожежу, яка зайнялася у спальні квартири на першому поверсі.
Для того, щоб розібратися з вогнем остаточно, рятувальникам знадобилося лише сім хвилин — від локалізації о 04:15 і ліквідації пожежі о 04:22.
Незважаючи на те, що інцидент відбувся не на надто великій площі — 5 квадратних метрів, без трагічних наслідків не обійшлося. Під час огляду місця події було виявлено тіло, яке належало 65-річному власнику квартири. Судячи з усього, чоловік помер уві сні, задихнувшись від чадного газу.
З пожежею впоралися силами восьми рятувальників, який скористалися двома одиницями пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про столичну пожежу в будинку на вулиці Костьольній, який відомий тим, що на його даху в 2017 році намагався втекти від правоохоронців політик Михайло Саакашвілі. Як рятувальники гасили будівлю, можна дізнатися в нашому ексклюзивному матеріалі.
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