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Пожежу на Костьольній в Києві загасили (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова
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На пожежу на Костьольній направили 39 рятувальників. Новина оновлена 12 жовтня 2021, 09:21
На пожежу на Костьольній направили 39 рятувальників.

Пожежу загасили менш ніж за годину.

У центрі Києва спалахнула пожежа на вулиці Костьольна 5. Загоряння почалося близько о пів на восьму ранку, рятувальників викликали в 7:36. Пожежу вдалося локалізувати на площі в 200 квадратних метрів через менш ніж годину з моменту виклику.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Спочатку рятувальники озвучили адресу Костьольна, 2в. Кореспондент "Телеграфа" з місця подій уточнив адресу, підтвердивши, що горів дах п’ятого будинку.

Пожежу на даху гасили з автовишки
Пожежу на даху гасили з автовишки
Пожежні обстежують згорілий дах на Костьольній, 5
Пожежні обстежують згорілий дах на Костьольній, 5

Після локалізації з будівлі евакуювали людей і продовжили гасити загоряння. На пожежу було направлено 10 одиниць основної та спеціальної техніки рятувальників.

В гасінні пожежі задіяли 39 рятувальників
В гасінні пожежі задіяли 39 рятувальників

Через менше ніж півгодини після локалізації, в 8:38 пожежу загасили остаточно.

На Костьольній через пожежу тимчасово обмежений рух машин в обидва боки.

Пожежний обстежує дах будівлі
Пожежний обстежує дах будівлі
Гасіння пожежі на даху на Костьольній
Гасіння пожежі на даху на Костьольній

Раніше повідомлялося, що будівля в якій почалася пожежа, відома тим, що на її даху переховувався від правоохоронців україно-грузинський політик Міхеїл Саакашвілі. Він проживав за адресою Костьольна, 7 і оскільки даху з’єднані зміг перебратися і на інші будинки.

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві сталася пожежа біля офісу телеканалу "Інтер" — горіла одноповерхова будівля на площі 400 квадратних метрів.

Теги:
#Київ #Пожежа #Рятувальники
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