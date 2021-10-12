Пожежу на Костьольній в Києві загасили (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 53
Пожежу загасили менш ніж за годину.
У центрі Києва спалахнула пожежа на вулиці Костьольна 5. Загоряння почалося близько о пів на восьму ранку, рятувальників викликали в 7:36. Пожежу вдалося локалізувати на площі в 200 квадратних метрів через менш ніж годину з моменту виклику.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Спочатку рятувальники озвучили адресу Костьольна, 2в. Кореспондент "Телеграфа" з місця подій уточнив адресу, підтвердивши, що горів дах п’ятого будинку.
Після локалізації з будівлі евакуювали людей і продовжили гасити загоряння. На пожежу було направлено 10 одиниць основної та спеціальної техніки рятувальників.
Через менше ніж півгодини після локалізації, в 8:38 пожежу загасили остаточно.
На Костьольній через пожежу тимчасово обмежений рух машин в обидва боки.
Раніше повідомлялося, що будівля в якій почалася пожежа, відома тим, що на її даху переховувався від правоохоронців україно-грузинський політик Міхеїл Саакашвілі. Він проживав за адресою Костьольна, 7 і оскільки даху з’єднані зміг перебратися і на інші будинки.
Раніше "Телеграф" писав, що в Києві сталася пожежа біля офісу телеканалу "Інтер" — горіла одноповерхова будівля на площі 400 квадратних метрів.
- Дата публікації
-
- Категорія
-