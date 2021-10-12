У центрі Києва на Майдані сильна пожежа, стовп диму видно здалеку (фото)

Пожежа спалахнула у вівторок вранці.

У столиці України ранок почався з пожежі. Біля майдану Незалежності спалахнув дах житлового будинку. Займання почалося близько 7:30. Повідомляється, що це будинок на вулиці Костьольна, 5

Стовп диму в центрі Києва

Пожежа спалахнула рано вранці в столиці

Європейська площа столиці оповита димом.

Пожежа почалася на даху пʼятиповерхового будинку. Площа пожежі склала приблизно 200 квадратних метрів.

Будинок на Костьольній вже відомий в медіа не тільки пожежею, а й тим, що на його даху в 2017 році намагався сховатися від правоохоронців Міхеїл Саакашвілі, нині затриманий в Грузії.

Нагадаємо, він не відкрив двері поліції 5 грудня і вибрався на дах через вікно мансарди. Зараз політик, у якого виявилися рідкісне захворювання крові, голодує у в’язниці в Грузії.

Раніше "Телеграф" писав про подібні пожежі в столиці. Так, в кінці серпня, в Голосіївському районі згорів дах на п’ятиповерховій хрущовці. Тоді площа пожежі склала 600 квадратних метрів, а мешканці будинку залишилися без даху над головою напередодні осені.