У центрі Києва на Майдані сильна пожежа, стовп диму видно здалеку (фото)
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Пожежа спалахнула у вівторок вранці.
У столиці України ранок почався з пожежі. Біля майдану Незалежності спалахнув дах житлового будинку. Займання почалося близько 7:30. Повідомляється, що це будинок на вулиці Костьольна, 5
Європейська площа столиці оповита димом.
Пожежа почалася на даху пʼятиповерхового будинку. Площа пожежі склала приблизно 200 квадратних метрів.
Будинок на Костьольній вже відомий в медіа не тільки пожежею, а й тим, що на його даху в 2017 році намагався сховатися від правоохоронців Міхеїл Саакашвілі, нині затриманий в Грузії.
Нагадаємо, він не відкрив двері поліції 5 грудня і вибрався на дах через вікно мансарди. Зараз політик, у якого виявилися рідкісне захворювання крові, голодує у в’язниці в Грузії.
Раніше "Телеграф" писав про подібні пожежі в столиці. Так, в кінці серпня, в Голосіївському районі згорів дах на п’ятиповерховій хрущовці. Тоді площа пожежі склала 600 квадратних метрів, а мешканці будинку залишилися без даху над головою напередодні осені.
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