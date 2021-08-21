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"Попіл і кіптява: як виглядає згорілий дах хрущовки в Києві (фото з квадрокоптеру)"

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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"Попіл і кіптява: як виглядає згорілий дах хрущовки в Києві (фото з квадрокоптеру)" Новина оновлена 21 серпня 2021, 11:41
Дах вигорів практично дотла

Пожежу не могли загасити понад дві години.

У буквальному сенсі залишилися без даху над головою. 21 серпня в столиці України сталася масштабна пожежа в Голосіївському районі. Спалахнув дах п’ятиповерхового будинку. Він повністю вигорів в результаті пожежі й напередодні осені люди залишилися практично на попелищі.

"Телеграф" публікує ексклюзивні фото наслідків пожежі — дивіться у галереї.

Нагадаємо, пожежа на вулиці Васильківській, 47 в Києві почалася рано вранці в суботу. Державну службу з надзвичайних ситуацій викликали в 5:47 ранку. Загорівся дах будівлі, за інформацією з місця події займання почалося в одній з квартир на п’ятому поверсі.

Пожежа на Васильківській, 47 в Києві
Пожежа на Васильківській, 47 в Києві

Дах будинку горів до 7:54 ранку. Загальна площа, що постраждала від вогню, налічує 600 квадратних метрів. Рятувальники допомогли вибратися півсотні людей, чотирьох довелося евакуювати.

Займання гасили 40 пожежників і дев’ять одиниць спецтехніки. Відзначимо, що згорілий дах будинку стала другим за менш ніж 12 годин в регіоні. У Броварах під Києвом згорів дах і дві квартири в п’ятиповерховій хрущовці.

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

Раніше "Телеграф" писав про ще одну пожежу, що сталася напередодні. У п’ятницю 20 серпня ввечері спалахнула одна з будівель на залізничному вокзалі в Харкові.

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