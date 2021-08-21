В Харькове горел пригородный вокзал "Левада" (фото, видео)

В пожаре никто не пострадал.

Кроме пожаров в жилых домах в Киеве и области, спасателям пришлось поработать ночью и в Харькове. 20 августа вечером здесь загорелось одно из зданий пригородного вокзала "Харьков-Левада". Чтобы его потушить понадобилось три с половиной часа.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Харьковской области.

Вспыхнуло здание по адресу переулок Молчановский, 12а. Для тушения возгорания привлекли пожарный поезд и шесть отделений ГСЧС с автоцистернами.

Загорелись деревянные перекрытия крыши административного одноэтажного здания. Площадь огня охватившего сооружения оценили в 250 квадратных метров. О загорании сообщили в 20:05, только к 23:47 удалось справиться с огнем.

Пригородный железнодорожный вокзал "Харьков-Левада" находится возле станции метро Гагарина.

Теперь предстоит выяснить точную причину возгорания и подсчитать сумму убытков. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Ранее "Телеграф" писал, что на трассе "Харьков-Симферополь" в авто сгорели заживо трое детей и двое взрослых — они ехали на отдых из Харькова.