Укр

В Харькове горел пригородный вокзал "Левада" (фото, видео)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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В Харькове горел пригородный вокзал "Левада" (фото, видео) Новость обновлена 21 августа 2021, 10:08
Загорелось административное здание вокзала

В пожаре никто не пострадал.

Кроме пожаров в жилых домах в Киеве и области, спасателям пришлось поработать ночью и в Харькове. 20 августа вечером здесь загорелось одно из зданий пригородного вокзала "Харьков-Левада". Чтобы его потушить понадобилось три с половиной часа.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Харьковской области.

Вспыхнуло здание по адресу переулок Молчановский, 12а. Для тушения возгорания привлекли пожарный поезд и шесть отделений ГСЧС с автоцистернами.

Загорелись деревянные перекрытия крыши административного одноэтажного здания. Площадь огня охватившего сооружения оценили в 250 квадратных метров. О загорании сообщили в 20:05, только к 23:47 удалось справиться с огнем.

Пригородный железнодорожный вокзал "Харьков-Левада" находится возле станции метро Гагарина.

Теперь предстоит выяснить точную причину возгорания и подсчитать сумму убытков. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Ранее "Телеграф" писал, что на трассе "Харьков-Симферополь" в авто сгорели заживо трое детей и двое взрослых — они ехали на отдых из Харькова.

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