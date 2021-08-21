"Пепел и копоть: как выглядит сгоревшая крыша хрущевки в Киеве (фото с квадрокоптера)"

Пожар не могли потушить более двух часов.

В буквальном смысле остались без крыши над головой. 21 августа в столице Украины произошел масштабный пожар в Голосеевском районе. Вспыхнула крыша пятиэтажного дома. Она полностью выгорела в результате пожара и накануне осени люди остались практически на пепелище.

"Телеграф" публикует эксклюзивные фото последствий пожара — смотрите в галерее.

Напомним, пожар на улице Васильковской, 47 в Киеве начался рано утром в субботу. Государственную службу по чрезвычайным ситуациям вызвали в 5:47 утра. Загорелась крыша здания, по информации с места события возгорание началось в одной из квартир на пятом этаже.

Пожар на Васильковской, 47 в Киеве

Крыша дома горела до 7:54 утра. Общая площадь, пострадавшая от огня, насчитывает 600 квадратных метров. Спасатели помогли выбраться полусотне людей, четверых пришлось эвакуировать.

Возгорание гасили 40 пожарных и девять единиц спецтехники. Отметим, что сгоревшая крыша дома стала второй менее чем за 12 часов в регионе. В Броварах под Киевом сгорела крыша и две квартиры в пятиэтажной хрущевке.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Ранее "Телеграф" писал про еще один пожар, случившийся накануне. В пятницу 20 августа вечером вспыхнуло одно из зданий на железнодорожном вокзале в Харькове.