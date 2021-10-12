Укр

В центре Киева на Майдане сильный пожар, столб дыма видно издалека (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Загорелось жилое здание в центре Киева Новость обновлена 12 октября 2021, 08:48
Загорелось жилое здание в центре Киева

Пожар вспыхнул во вторник утром.

В столице Украины утро началось с пожара. Возле майдана Независимости вспыхнула крыша жилого здания. Возгорание началось около 7:30. Сообщается, что это дом на улице Костельная, 2в.

Столб дыма в центре Киева
Столб дыма в центре Киева
Пожар вспыхнул ранним утром в столице
Пожар вспыхнул ранним утром в столице

Европейская площадь столицы окутана дымом.

Пожар начался на крыше пятиэтажного здания. Площадь пожара составила приблизительно 200 квадратных метров.

Дом на Костельной уже известен в медиа не только пожаром, но и тем, что вероятно на его крыше в 2017 году пытался спрятаться от правоохранителей Михеил Саакашвили, ныне задержанный в Грузии.

Напомним, он не открыл двери полиции 5 декабря и выбрался на крышу через окно мансарды. Сейчас политик, у которого оказалось редкое заболевание крови, голодает в тюрьме в Грузии.

Ранее "Телеграф" писал про подобные пожары в столице. Так, в конце августа, в Голосеевском районе сгорела крыша на пятиэтажной хрущевке. Тогда площадь пожара составила 600 квадратных метров, а жители дома остались без крыши над головой накануне осени.

Теги:
#Киев #Пожар #Майдан Независимости
Загорелось жилое здание в центре Киева
Киев
В центре Киева на Майдане сильный пожар, столб дыма видно издалека (фото)
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