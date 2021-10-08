Біля офісу каналу "Інтер" сталася масштабна пожежа (фото, відео)

Загоряння змогли ліквідувати протягом години

Рано вранці п’ятниці, 8 жовтня, в столиці сталася пожежа неподалік будівлі, котра належить телеканалу "Інтер".

Як відбувалася ліквідація загоряння, повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України в місті Київ.

Відомо, що повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 05:14. Коли співробітники найближчих пожежно-рятувальних підрозділів виявилися на місці події, стало зрозуміло — горить одна з тутешніх нежитлових будівель.

На щастя, будинок, охоплений вогнем, був лише одноповерховим. Утім, це не завадило пожежі розкинутися на територію площею близько 400 квадратних метрів.

Горіла одноповерхова будівля

Вогняна стихія бушувала досить сильно, адже для її "приборкання" знадобилося 35 рятувальників і вісім одиниць різної техніки.

Рятувальники працювали над гасінням пожежі дві години

Втім, завдяки правильній координації дій пожежа була локалізована вже за годину, близько чверті на сьому. О 7:13 рятувальники відзвітували про ліквідацію загоряння по всій території будівлі.

Відомо, що вогонь завдав пошкодження винятково нерухомості — серед людей ні жертв, ні потерпілих немає.

Люди в пожежі не постраждали

Пожежу гасили, поки не розвиднілося

У чому ж причина загоряння, рятувальники не повідомляють. Кажуть, що її визначенням має зайнятися слідство.

Додамо, що пожежа сталася на території Шевченківського району столиці. До слова, неподалік, по вул. Дмитрівській, 30, розташований головний офіс телеканалу "Інтер".

Карта Києва

На місці гасіння пожежі було ускладнено рух транспорту, а проїзд трамваїв і зовсім незабаром зупинили, поки рятувальники не покинули місце події.

У районі пожежі було ускладнено рух транспорту

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що ранок 8 жовтня також видався непростим і у співробітників Амурського газопереробного заводу в Росії. На підприємстві стався вибух, за яким послідувало активне загоряння горючих речовин.