Укр

Возле офиса канала "Интер" произошел масштабный пожар (фото, видео)

Автор
Елена Вечканова
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Автор
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Огонь охватил здание площадью около 400 квадратных метров Новость обновлена 08 октября 2021, 11:03
Огонь охватил здание площадью около 400 квадратных метров

Загорание смогли ликвидировать в течение часа

Ранним утром пятницы, 8 октября, в столице произошел пожар неподалеку здания, принадлежащего телеканалу "Интер".

Как происходила ликвидация загорания, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в городе Киев.

Известно, что сообщение о пожаре поступило к спасателям в 05:14. Когда сотрудники ближайших пожарно-спасательных подразделений оказались на месте происшествия, стало понятно — горит одно из местных нежилых зданий.

Благо, дом, охваченный огнем, был одноэтажным. Впрочем, это не помешало пожару раскинуться на территорию площадью около 400 квадратных метров.

Горело одноэтажное здание
Горело одноэтажное здание

Огненная стихия бушевала достаточно сильно, потому что для её "укрощения" понадобилось 35 спасателей и восемь единиц различной техники.

Спасатели работали над гашением пожара два часа
Спасатели работали над гашением пожара два часа

Впрочем, благодаря правильной координации действий пожар был локализирован уже через час — около 06:13. В 07:13 спасатели отчитались о ликвидации загорания по всей территории здания.

Известно, что огонь причинил повреждения исключительно недвижимости — среди людей ни жертв, ни пострадавших нет.

Люди в пожаре не пострадали
Люди в пожаре не пострадали
Пожар гасили, пока не рассвело
Пожар гасили, пока не рассвело

В чем же причина загорания, спасатели не сообщают. Говорят, что ее определением должно заняться следствие.

Добавим, что пожар произошел на территории Шевченковского района столицы. К слову, неподалеку, по ул. Дмитриевской, 30, расположен главный офис телеканала "Интер".

Карта Киева
Карта Киева

В месте гашения пожара было затруднено движение транспорта, а проезд трамваев и вовсе вскоре остановили, пока спасатели не уехали.

В районе пожара было затруднено движение транспорта
В районе пожара было затруднено движение транспорта

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что утро 8 октября также выдалось непростым и у сотрудников Амурского газоперерабатывающего завода в России. На предприятии произошел взрыв, за которым последовало активное возгорание горючих веществ.

Теги:
#Киев #Пожар #ГСЧС г. Киев
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