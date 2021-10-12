Пожар на Костельной в Киеве потушен (фото, видео)
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Пожар потушили менее чем за час.
В центре Киева вспыхнул пожар на улице Костельная 5. Загорание началось около половины восьмого утра, спасателей вызвали в 7:36. Пожар удалось локализовать на площади в 200 квадратных метров спустя менее чем час с момента вызова.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Первоначально спасатели озвучили адрес Костельная, 2в. Корреспондент "Телеграфа" с места событий уточнил адрес, подтвердив, что горела крыша пятого дома.
После локализации из здания эвакуировали людей и продолжили гасить возгорание. На пожар были направлены 10 единиц основной и специальной техники спасателей.
Спустя менее получаса после локализации, в 8:38 пожар потушили окончательно.
По Костельной из-за пожара временно ограничено движение машин в обе стороны.
Ранее сообщалось, что здание в котором начался пожар, известно тем, что на его крыше скрывался от правоохранителей украино-грузинский политик Михеил Саакашвили. Он проживал по адресу Костельная, 7 и поскольку крыши соединенны смог перебраться и на другие дома.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве произошел пожар возле офиса телеканала "Интер" — горело одноэтажное здание на площади в 400 квадратных метров.
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