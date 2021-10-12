Пожар на Костельной в Киеве потушен (фото, видео)

Пожар потушили менее чем за час.

В центре Киева вспыхнул пожар на улице Костельная 5. Загорание началось около половины восьмого утра, спасателей вызвали в 7:36. Пожар удалось локализовать на площади в 200 квадратных метров спустя менее чем час с момента вызова.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Первоначально спасатели озвучили адрес Костельная, 2в. Корреспондент "Телеграфа" с места событий уточнил адрес, подтвердив, что горела крыша пятого дома.

Пожар на крыше гасили с автовышки

Пожарные обследуют сгоревшую крышу на Костельной, 5

После локализации из здания эвакуировали людей и продолжили гасить возгорание. На пожар были направлены 10 единиц основной и специальной техники спасателей.

В тушении пожара задействовали 39 спасателей

Спустя менее получаса после локализации, в 8:38 пожар потушили окончательно.

По Костельной из-за пожара временно ограничено движение машин в обе стороны.

Пожарный обследует крышу здания Тушение пожара на крыше на Костельной

Ранее сообщалось, что здание в котором начался пожар, известно тем, что на его крыше скрывался от правоохранителей украино-грузинский политик Михеил Саакашвили. Он проживал по адресу Костельная, 7 и поскольку крыши соединенны смог перебраться и на другие дома.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве произошел пожар возле офиса телеканала "Интер" — горело одноэтажное здание на площади в 400 квадратных метров.