Під Києвом уся родина загинула, отруївшись чадним газом: не вцілів навіть кіт
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На сполох забила родичка загиблих.
У Броварах звичайний сімейний день закінчився трагедією — загинуло троє людей. Поліція підозрює, що причиною смерті міг бути чадний газ.
Про це повідомила речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова у Facebook.
До поліції вдень 29 жовтня звернулася жінка — вона не могла вийти на зв’язок із своїми рідними та хвилювалася. На телефонні дзвінки не відповідали члени сім’ї. Їхні тіла знайшли у квартирі. 55-річний чоловік був у коридорі, його 51-річна дружина – у спальні, 26-річна дочка – у ванній. На тілах не було слідів насильницької смерті. Він ймовірного отруєння безбарвним газом, без запаху та смаку загинув навіть домашній вихованець – кіт.
Сусідів по будинку евакуювали, окрім правоохоронців на місці працюють працівники газової служби.
Поліція продовжує слідство.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Кам’янському, на Дніпропетровщині від отруєння чадним газом помер чоловік — у його спальні почалася пожежа.
Також повідомлялося про ще один випадок, який ледь не завершився трагедією — чоловік, поки співмешканки не було вдома, не впускав у приміщення трьох маленьких дітей і не годував їх.
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