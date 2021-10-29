Під Києвом уся родина загинула, отруївшись чадним газом: не вцілів навіть кіт

На сполох забила родичка загиблих.

У Броварах звичайний сімейний день закінчився трагедією — загинуло троє людей. Поліція підозрює, що причиною смерті міг бути чадний газ.

Про це повідомила речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова у Facebook.

До поліції вдень 29 жовтня звернулася жінка — вона не могла вийти на зв’язок із своїми рідними та хвилювалася. На телефонні дзвінки не відповідали члени сім’ї. Їхні тіла знайшли у квартирі. 55-річний чоловік був у коридорі, його 51-річна дружина – у спальні, 26-річна дочка – у ванній. На тілах не було слідів насильницької смерті. Він ймовірного отруєння безбарвним газом, без запаху та смаку загинув навіть домашній вихованець – кіт.

Мешканців сусідніх квартир евакуювали На місці працювали експерти поліції Місце трагедії вивчили криміналісти

Сусідів по будинку евакуювали, окрім правоохоронців на місці працюють працівники газової служби.

Поліція продовжує слідство.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Кам’янському, на Дніпропетровщині від отруєння чадним газом помер чоловік — у його спальні почалася пожежа.

Також повідомлялося про ще один випадок, який ледь не завершився трагедією — чоловік, поки співмешканки не було вдома, не впускав у приміщення трьох маленьких дітей і не годував їх.