Укр

Котел чуть не стал причиной трагедии: шесть человек отравились газом под Херсоном

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Газовый котел называют вероятной причиной ЧП Новость обновлена 18 декабря 2021, 16:17
Газовый котел называют вероятной причиной ЧП

Сонливость, нарушение координации, потеря сознания — симптомы отравления.

На Херсонщине в поселке Белозерка на улице Шевченко обычный день чуть не закончился трагедией. Трое взрослых и трое детей могли погибнуть, надышавшись газа. Тревогу подняли когда ребенок потерял сознание.

Об этом сообщают региональные СМИ.

Белозерка находится возле Херсона
Белозерка находится возле Херсона

Причиной инцидента стал ремонт газового котла. Его после работ включили на обогрев, но он начал "травить". Вероятно — сочленения были плохо заизолированы. Недомогание и слабость, а также приступ сонливости почувствовали все шестеро. Как говорилось выше — трое это малолетние дети: девочки в возрасте от одного года до 10 лет. Одна из них упала в обморок.

Медики диагностировали у них газовое отравление. В госпитализации люди не нуждались — степень воздействия газа была легкой.

К симптомам отравления газом относят:

  • сонливость
  • невнятность речи
  • заторможенность или возбужденность
  • слюноотделение и сухость во рту
  • нарушение координации
  • судороги
  • потеря сознания
  • изменение дыхания, ритмов сердца и пульса.

Подобный случай в конце октября в Броварах на Киевщине привел к трагическому финалу — от отравления газом погибла вся семья, включая домашнего питомца.

Теги:
#Газ #Херсонская область #Отравление газом
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