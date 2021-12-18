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Котел мало не став причиною трагедії: шість людей отруїлися газом під Херсоном

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Газовий котел називають ймовірною причиною НП Новина оновлена 18 грудня 2021, 16:17
Газовий котел називають ймовірною причиною НП

Сонливість, порушення координації, непритомність — симптоми отруєння.

На Херсонщині у селищі Білозерка на вулиці Шевченка звичайний день мало не закінчився трагедією. Троє дорослих та троє дітей могли загинути, надихавшись газу. Тривогу підняли коли дитина знепритомніла.

Про це повідомляють регіональні ЗМІ.

Білозерка знаходиться біля Херсона
Білозерка знаходиться біля Херсона

Причиною інциденту став ремонт газового котла. Його після робіт включили на обігрів, але він почав "травити". Ймовірно, зчленування були погано ізольовані. Недугу і слабкість, а також напад сонливості відчули всі шестеро. Як говорилося вище, троє це малолітні діти: дівчатка віком від одного року до 10 років. Одна з них зомліла.

Медики діагностували у них газове отруєння. Госпіталізації люди не потребували — ступінь впливу газу був легким.

До симптомів отруєння газом належать :

  • сонливість
  • невиразність мови
  • загальмованість чи збудженість
  • слиновиділення та сухість у роті
  • порушення координації
  • судоми
  • втрата свідомості
  • зміна дихання, ритмів серця та пульсу.

Подібний випадок наприкінці жовтня у Броварах на Київщині спричинив трагічний фінал — від отруєння газом загинула вся родина, включаючи домашнього улюбленця.

Теги:
#Газ #Херсонська область #Отруєння газом
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