В Україні люди почали гинути через генератори: серед постраждалих 4-річна дитина

Серед постраждалих і малолітня дитина

В Україні, де мирні міста на тривалий час залишаються без електрики через масовані російські обстріли, почали посилено вдаватися до застосування генераторів. Проте через неправильне використання пристрою та отруєння чадним газом в подальшому, в кількох населених пунктах країни постраждали люди. Є, на жаль, і летальні випадки.

Про це у п'ятницю, 25 листопада, у своєму телеграм-каналі повідомив керівник Національної поліції Київщини Андрій Небутов. За його словами, у селі Бобриця Київської області родина вдалася до застосування генератора для освітлення. Розміщений він був прямо у будинку, в результаті чого власник помешкання загинув, а його дружина була госпіталізована у тяжкому стані.

Крім того, подібна трагедія сталася напередодні й у Гостомелі, де чадним газом отруїлась ціла сім'я. Першою занедужала 72-річна пенсіонерка, а після стало зле й її 4-річній онучці. Пізніше погано себе почувати почали старша, 12-річна дівчинка, а також їх 48-річний батько.

"Вкотре застерігаю: не нехтуйте інструкцією з експлуатації електрогенераторів та приладів для опалення систем. Вчасно перевіряйте справність роботи газових приладів та вентиляції! Дбайте про своє здоров’я та життя!", — закликав головний поліцейський області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи вистачить Україні палива на генератори на холодний період 2022-2023 років.

Також нагадаємо, як влада міста Лева пообіцяла його жителям повернути до 30% вартості придбаного ними генератора.