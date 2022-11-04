Жителям Львова повератимуть до 30 тис грн від вартості генератора: хто та за яких умов отримає гроші

Для повернення коштів впровадять і низку вимог до населення

Жителям багатоповерхівок міста Лева повертатимуть 50% вартості електрогенераторів, які вони купуватимуть.

Відповідну інформацію на своїй сторінці у соцмережі у п'ятницю, 4 листопада, повідомив голова Львівської міської громади Андрій Садовий. За його словами, керівництво міста родить усе можливе, аби в подальшому не виникало критичних ситуацій, пов'язаних із бойовими діями в країні.

"Деякі ОСББ у Львові вже придбали генератори і використали їх в роботі, коли не було світла. Ми хочемо, аби до критичних ситуацій були готові всі. Розуміємо, що для багатьох будинків придбати генератор є складно. Допоможемо. Прийняли окрему Програму відшкодування їх вартості", — написав він.

Садовий також додав, що розраховувати на відшкодування можуть ОСББ, керівні компанії, виконавці житлових послуг будинків, а також львівське ЖБК.

Загалом планується повернення 50% від загальної вартості обладнання, проте при умові, що ця сума не перевищуватиме позначку у 30 тисяч гривень. коштів від ціни генератора, але не більше 30 тис. грн. Крім того, буде введено і певні вимоги до самих електрогенераторів, зокрема, його номінальна потужність не повинна бути меншою за 3 кВт.

Для того, аби після купівлі повернути частку витрачених грошей, потрібно звернутися із відповідною заявою та документами про придбання до ЦНАПу або завантажити копії через сервіс електронних звернень. В подальшому районна адміністрація повинна ухвалити рішення про повернення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як розібратися в тому, які бувають генератори, на якому паливі працюють і в чому переваги тих чи інших моделей та у скільки обійдеться купівля відповідного обладнання за кордоном.