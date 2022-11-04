Жителям Львова будут возвращать до 30 тыс грн от стоимости генератора: кто и при каких условиях получит деньги

Для возврата средств внедрят и ряд требований к населению

Жителям многоэтажек города Льва будут возвращать 50% стоимости покупаемых ими электрогенераторов.

Соответствующую информацию на своей странице в соцсети в пятницу, 4 ноября, сообщил глава Львовской городской общины Андрей Садовый. По его словам, руководство города рождает все возможное, чтобы в дальнейшем не возникало критических ситуаций, связанных с боевыми действиями в стране.

"Некоторые ОСМД во Львове уже приобрели генераторы и использовали их в работе, когда не было света. Мы хотим, чтобы к критическим ситуациям были готовы все. Понимаем, что для многих домов купить генератор сложно. Поможем. Приняли отдельную Программу возмещения их стоимости", – написал он.

Садовый также добавил, что рассчитывать на возмещение могут ОСМД, управляющие компании, исполнители жилищных услуг домов, а также львовское ЖСК.

В общем, планируется возврат 50% от общей стоимости оборудования, однако при условии, что эта сумма не будет превышать отметку в 30 тысяч гривен. средств от цены генератора, но более 30 тыс. грн. Кроме того, будут введены и определенные требования к самим электрогенераторам, в частности, его номинальная мощность не должна быть менее 3 кВт.

Для того чтобы после покупки вернуть долю потраченных денег, нужно обратиться с соответствующим заявлением и документами о приобретении в ЦНАП или загрузить копии через сервис электронных обращений. В дальнейшем районная администрация должна принять решение о возвращении.

Ранее "Телеграф" сообщал, как разобраться в том, какие бывают генераторы, на каком топливе работают и в чем преимущества тех или иных моделей и во сколько обойдется покупка оборудования за рубежом.