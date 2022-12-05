Енергосистема України залишається цілісною: все про наслідки нового масованого удару рф

Над Україною було збито понад 60 ворожих ракет

У понеділок, 5 грудня, російські окупанти здійснили масований ракетний удар по Україні. Більшість ракет вдалося збити. "Телеграф" розповість про подробиці сьогоднішньої атаки загарбників на нашу країну.

Так, відомо, що під час тривоги у повітряному просторі Києва було зафіксовано 10 ракет. З них 9 було збито. Інформацію підтвердили у Київській міській військовій адміністрації.

Над Дніпропетровською областю було збито 15 ракет. На щастя, "прильотів" під час запуску ракет не зафіксовано, повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Водночас у Полтавській ОДА повідомляють, що над областю сьогодні було збито 10 російських ракет. "Прильотів" також не зафіксовано.

Наразі відомо, що "прильоти" були у Вінницькій, Одеській та Київській областях. Окупанти завдали ударів по об’єктах енергосистеми.

Декілька вибухів пролунало в Запоріжжі. Секретар Запорізької обласної ради Анатолій Куртєв зазначив, що частина з них – луна ворожих прильотів у передмісті. Ще частина – вдала робота сил протиповітряної оборони. У місті "прильотів" не було.

Загалом під час масованого обстрілу було знищено понад 60 ракет X-101/Х-555, "Калібр" та Х-59.

Варто зазначити, що під час ракетної атаки на об’єкти енергосистеми України у багатьох містах сталися аварійні відключення світла. Приміром, без електроенергії залишилася Одеса. На всій території Сумської області також запроваджено екстрені аварійні відключення. На Миколаївщині всі 10 черг графіка також залишилися без світла.

Також відомо, що у деяких містах відбулися відключення водопостачання. Наприклад, в Одесі було знеструмлено всі насосні станції, внаслідок чого місто та область залишилися без води. Крім того, водопостачання було відключено у низці будинків у Запоріжжі.

Нагадаємо, минулу масовану ракетну атаку російські окупанти здійснили 23 листопада. Ворог здійснив 67 пусків крилатих ракет, українські захисники збили 50 із них, а також 5 дронів-камікадзе.