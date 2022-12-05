Удар по Україні: ракета впала на території Молдови, подробиці та фото

Інцидент трапився біля міста Бричани на півночі країни.

Масований ракетний удар російської федерації 5 грудня призвів не лише до нових пошкоджень української енергетичної інфраструктури та аварійних відключень електроенергії в Україні, а й до падіння частини ракети на території сусідньої Молдови.

Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ Молдови, прикордонна поліція країни виявила ракету, що впала на півночі республіки. Також молдавські правоохоронці опублікували фотографію об’єкту, що впав.

Фото ракети, що впала в Молдові

У МВС країни не уточнили належність ракети. Про будь-які пошкодження чи постраждалих також не повідомляється.

"Нещодавно неподалік міста Бричани в саду було виявлено ракету… район, де було виявлено ракету, було оточено поліцією та прикордонниками. На місці очікуються спеціалізовані служби МВС, Бомтех та ІДСУ", — йдеться в повідомленні.

Водночас молдавські ЗМІ уточнюють, що ракета впала поблизу міста Бричани на півночі країни.

Місце падіння ракети у Молдові

Також журналісти опублікували фото ракети з ближчого ракурсу.

Як повідомлялося, внаслідок ворожої атаки 5 грудня в Одесі зупинено електротранспорт і було повністю зупинено водопостачання через відключення всіх насосних станцій міста.

Зазначимо, що це вже не перший випадок, коли під час ракетних атак росії по Україні дістається також нашим сусідам. Так, під час масштабного ракетного удару по Україні 15 листопада ракета впала в Польщі, що призвело до загибелі двох людей.