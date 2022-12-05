Удар по Украине: ракета упала на территории Молдовы, подробности и фото

Инцидент произошел у города Бричаны на севере страны.

Массированный ракетный удар российской федерации 5 декабря привел не только к новым повреждениям украинской энергетической инфраструктуры и аварийным отключениям электроэнергии в Украине, но и к падению части ракеты на территории соседней Молдовы.

Как сообщает Министерство внутренних дел Молдовы, пограничная полиция страны обнаружила упавшую ракету на севере республики. Также молдавские правоохранители опубликовали фотографию упавшего объекта.

Фото упавшей в Молдове ракеты

В МВД страны не уточнили принадлежность ракеты. О каких-либо повреждениях или пострадавших также не сообщается.

"Недавно недалеко от города Бричаны в саду была обнаружена ракета … район, где была обнаружена ракета, был оцеплен полицией и пограничниками. На месте ожидаются специализированные службы МВД, Бомтех и ИГСУ", — говорится в сообщении.

Ракета упала в саду на севере Молдовы.

Вместе с тем молдавские СМИ уточняют, что ракета упала вблизи города Бричаны на севере страны.

Место падения ракеты в Молдове

Также журналисты опубликовали фото ракеты с более близкого ракурса.

Как сообщалось, в результате вражеской атаки 5 декабря в Одессе остановлен электротранспорт и было полностью остановлено водоснабжение ввиду отключения всех насосных станций города.

Отметим, что это уже не первый случай, когда во время ракетных атак россии по Украине достается также нашим соседям. Так во время масштабного ракетного удара по Украине 15 ноября ракета упала в Польше, что привело к гибели двух человек.