После ракетных ударов начались проблемы с электричеством, и не только в Украине

Из-за атаки рф пропал свет и вода в ряд украинских городов, а проблемы с электричеством наблюдаются еще и в соседней стране

В результате ракетных ударов рф по городам Украины в понедельник, 5 декабря, в ряде регионов начались проблемы с подачей электричества. Тогда как Сумская область осталась полностью без света. Более того, перебои происходят в соседней с Украиной Молдовой.

Как сообщает "Суспильне", в Сумской области задействовано экстренное аварийное отключение электроэнергии. Поэтому весь регион пока что остается без света. Это сделано для того, чтобы предотвратить нарушения в работе объединенной энергетической системы Украины, поясняют "Сумыоблэнерго".

Помимо Сумщины, перебои со светом в результате вражеского обстрела наблюдаются в ряд других городов, в том числе Житомирская, Киевская, Одесская область. Кроме того, в Одессе обесточены все насосные станции и резервные линии. Водоснабжение отсутствует везде по городу, сообщил Инфоксводоканал.

На фоне обстрелов россиянами Одессы неполадки в подаче электрики произошли и в Молдове, о чем сообщают местные Телеграм-каналы.

Как сообщал "Телеграф", в понедельник, 5 декабря, в Украине наблюдается масштабная воздушная тревога. Сирены включены во всех регионах страны, кроме Крыма, работают силы ПВО. Взрывы слышали в таких областях: Запорожской, Винницкой, Полтавской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской. В сети сообщают об обстреле Одессы.