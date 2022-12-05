Война — день 285: ВСУ давят на Луганщине, а россияне продолжают зверствовать
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Оперативно о главном 5 декабря
Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается уже 285 дней. С наступлением морозов российские войска не убавили темпов наступления на Бахмутском направлении, а также начали атаковать в Запорожской области. Тем временем ВСУ продолжают давить на оккупантов на Луганщине и левом берегу Херсонской области, где в некоторых местах уже был поднят украинский флаг. В ответ на это россияне лишь усилили свои зверства против мирного населения, а на востоке даже рискнули применить против украинских защитников не летальное, но все же запрещенное химическое оружие.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 5 декабря, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
01:00 В Запорожье прозвучала серия взрывов.
00:00 Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что его страна отправит Украине дополнительные снаряды к 155-мм артиллерийским орудиям.
С данными за 2 декабря можно ознакомиться в трансляции: Война — день 282: россия побила рекорд потерь в Украине, ВСУ "продавливают" врага на Луганщине
Информация за 3 декабря доступна в сводке: Война — день 283: оккупанты штурмуют Бахмут, но ждут наступления ВСУ
О происходившем 4 декабря читайте в материале: Война — день 284: россияне давят под Бахмутом, но получают "по зубам" на Луганщине